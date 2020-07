Se billedserie Der var mulighed for at få dyppet fødderne i havet for Marc Nybro Ankerstjerne og familien. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Næste stop: Taastrup-familie ser smukke steder på vej mod syd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næste stop: Taastrup-familie ser smukke steder på vej mod syd

Marc Nybro Ankerstjerne fra Høje Taastrup skulle have været på sommerferie på Madeira. Den blev aflyst på grund af corona-krisen, og derfor holder han og familien ferie i Danmark. Det er en drøm, han har haft i mange år. Fra hvert sted, familien kommer, vil han skrive om oplevelserne med håbet om at kunne inspirere andre til at holde ferie i Danmark. Vi er nu noget til dag 2, 3 og 4.

Taastrup - 05. juli 2020 kl. 11:08 Af Marc Nybro Ankerstjerne Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi fik pakket sammen, betalt og sagt på gensyn til Panzermuseum East. Et rigtig dejligt sted, som vi skal tilbage til. Næste sted var Rødby. Lungholm slot, Kuskehuset.

Men vi ville lige forbi Vordingborg først, for der har de nemlig Gåsetårnet, som vi gerne ville se. Malene tastede adressen ind på GPS’en, trykkede undgå motorvej. For motorvej er noget, vi gerne vil undgå for at se så meget af vores land som muligt. Og det synes vi, at vi gør, væk fra motorvejen. Så af sted vi kørte. Igennem små landsbyer, marker og smuk natur. Jeg synes virkelig, der er flot syd for København. Det tog cirka 54 minutter fra Panzermuseum East. Vi parkerede bilen, og gik i småregnvejr mod borgen. Vi fandt billetsalget, og der var igen halvpris på grund af sommerpakken. Så det er jo dejligt.

Der var en del mennesker, der havde fundet vejen forbi borgen. Vi gik først op i Gåsetårnet og så det, hvorefter vi gik ned og fik en iPadguide. Det er så smart. Du får en iPad og hovedtelefoner, så er der nogle tegn ved hvert udstilling. Det tegn, der er, skal du lave på iPad’en, og så kommer der en fortælling på iPad’en. Der er en til børn og en til voksne. Vi brugte et par timer der, og Melina var meget glad for, at vi gjorde det. Jeg syntes, det var rigtig sjovt og ville gerne tilbage en anden dag.

Marc Nybro Ankerstjerne og familien slog et smut forbi Gåsetårnet i Vordinborg. Privatfoto

Kuskehuset Da vi havde set borgen, var det tid til frokost. Så vi købte lidt mad, og fandt vej til bilen. For vi skulle videre til næste sted. Kuskehuset. Vi har lejet et hus ved Lungholm slot, hvor Kuskehuset er en gammel arbejderbolig til dem, som arbejdede her i gamle dage. Et meget hyggeligt hus.

Her skal vi være i tre dage med mine svigerforældre, Malenes mormor, bror (Simon) og brors ven (Kasper). Simon og Kasper kom først fredag. Torsdags aften var bare en stille og rolig aften med lidt god mad og drikke.

Dodekalitten og Fejø Fredag morgen kom Simon og Kasper med morgenmad, så vi andre havde lavet morgenbord klar. Efter morgenmaden var spist, kørte vi mod Kragenæs for at tage færgen over til Fejø.

Det første vi besøgt var møllen. Der var dog ikke åbent, da vi kom, så vi kunne ikke komme ind. Men vi så den udefra. Jeg har en stor kærlighed til ældre møller, og denne mølle er virkelig flot. Vi kørte videre til en strand, hvor vi på vejen fandt ud af, at der er rigtig mange æbletræer på Fejø.

På stranden holdt vi et lille hvil, hvor jeg fik kølet mine fødder af i vandkanten. Senere kørte vi hen til en cider-butik og smagte på lokal cider. Det var virkelig lækkert, så vi købte lidt med hjem.

Dodekalitten på Lolland er et sted, hvor Marc Nybro Ankerstjerne har været flere gange. Privatfoto

Tid til frokost og mere udflugt Vi havde bestilt bord på en lokal café, Kernegaarden. En gård, hvor der både er café, butik, cideri og gårdferie. Vi fik tapas, hvor næsten alt var lokalt eller fra nærområdet. Vi fik også deres egen cider og most som drikkelse til.

Blå bog Marc Nybro Ankerstjerne

31 år

Gift med Malene Nybro Ankerstjerne

Har Melina på fem år

bor i Gadevang i høje Taastrup

Arbejder som gårdmand i Brøndby.

Malene er skolelærer på Amager.

Melina skal starte i 0.A på Sengeløse skole

Har en blog på Facebook, der hedder "Ud med Nybro

Marc Nybro Ankerstjerne i holder sommerferie i Danmark, hvor de skal fra Taastrup-Slagelse-Lolland-Langeland-Sydfyn-Helgenæs-Thisted-Tarm-Billund-Taastrup, 18 dage i det danske land. Undervejs fortæller han om deres ferie på www.sn.dk/taastrup,



Da vores maver var fyldte, kørte vi videre rundt på Fejø. Vi så Fejø kirke, som ligger rigtig smukt, og så kørte vi ud til Skalø. Efter nogle timer på Fejø, skulle vi hjem med færgen igen. Da vi kom til Kragenæs havn, ville vi lige se Dodekalitten. Der parkerede vi bilerne på havnen, og gik 1,2 km hen til Dodekalitten. Det er tredje Gang, Malene og jeg er der, og det er lige smukt hver gang. Nu var vi også trætte, så vi kørte hjem igen, og fik lidt aftensmad. Aftenen stod på lidt hygge med kortspil og ølsmagning.

Lørdag skal vi se mere til Lolland.

Museum og øl Lørdag var en stille og rolig dag, hvor vejret begrænsede, hvad vi kunne lave. Det regnede fredag aften, og lørdag nat. Lørdag morgen var regnen aftaget, men vi havde besluttet at tage på museum i Maribo.

Lolland-falster museum, der havde om pigen Lola. Lolas historie blev fundet gennem et tyggegummi, via DNA. Virkelig spændende historie, som jeg synes er et besøg værd.

Jeg blev virkelig imponeret af deres museum, da de havde gjort virkelig meget ud af det, og var rigtig flot lavet med opstilling. Efter besøget hos Lola, kørte vi hjem til Kuskehuset og hyggede lidt, inden vi kørte til Krenkerup gods. Der smagte vi deres øl.

Et smukt og stort sted. Jeg var ikke så glad for deres øl, så vi købte ikke noget med hjem. Vi kommer nok heller ikke derned igen. Men stedet var rigtig smukt. Ellers så stod dagen på afslapning og hygge. Søndag skal vi videre til Langeland. Nordpå til Lohals.