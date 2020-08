En lokalplan for det kommende Børne- og Kulturhus i Taastrupgaard er netop nu i høring. Huset skal placeres, hvor nogle af de gamle boligblokke er revet ned, og håbet er, at det kan være med til at ændre områdets historie.

Næste skridt i stor forandring: Børne- og Kulturhus på vej

- Det er et vigtigt skridt i den store transformation, som er i gang i Taastrupgaard. Én ting er at se det på papir, noget andet er at se det i virkeligheden, og nu kan vi se, at der sker noget, siger borgmesteren med henvisning til den nedrivning, der er i gang i boligområdet i Taastrup.

En milepæl i et langt forløb. Sådan kalder borgmester Michael Ziegler (K) det faktum, at der er sendt en ny lokalplan for det planlagte børne- og kulturhus i boligområdet Taastrupgaard i høring.

