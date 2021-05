Et stort padeltenniscenter i Høje-Taastrup er nu kommet et skridt nærmere med et nyt lokalplanforslag for hallen, som er sendt i høring. Foto: Allan Nørregaard

Næste skridt for kæmpe padelcenter: Plan får en kattelem

Padeltennishallen er på cirka 4.500 kvadratmeter og rummer 12-13 baner med plads til fire tennisspillere på hver samt 4-5 udendørs baner. Så sportsaktiviteten kan rumme lidt over 70 aktive spillere og et mindre antal spillere i venteposition, når det står færdigt.

70 spillere i aktion på op til 18 baner i et nyt stort padelcenter. Det er ønskescenariet for et nye padeltennis-center, som en udvikler ønsker at opføre i det regionale fritidsområde ved Bondehøjvej nord for Racehall.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her