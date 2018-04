Luftfoto fra Nærheden november 2017. Foto: Stiig Hougesen/SH Luftfoto / Stiig Hougesen

Nærheden klar til mere byggeri

Taastrup - 15. april 2018 kl. 15:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De første beboere er flyttet ind i deres nybyggede boliger i den nye bydel Nærheden i Hedehusene, og i løbet af i år kommer flere til.

Over de kommende år skal en ny bro over banen stå klar i 2019, en dagligvarebutik i 2020 og en ny fem-sporet skole i 2021. Og så skal der naturligvis bygges flere boliger.

For at de mange nye projekter kan realiseres, skal Gorm Hansen A/S nu anlægge hele to kilometer ny vej i 2018. Derudover skal entreprenøren plante det grønne parkstrøg Loopet til med træer og buske.

»Vi er rigtig glade for at skulle være med til at realisere så spændende et projekt som Nærheden. Det er ikke hver dag, man får lov til at være med til at skabe fremtidens forstad,« fortæller Direktør Morten Hovmøller, Gorm Hansen A/S.

Udover anlæg af veje og beplantning i Loopet, skal Gorm Hansen anlægge den første kvarterplads i Nærheden, som er et grønt åndehul i vejforløbet med særlige belægninger, siddeplinte, træer, buske og belysning.

»Der skal ske rigtig meget i Nærheden over de næste år, og vi er yderst tilfredse med, at en så velrenommeret virksomhed som Gorm Hansen nu skal hjælpe os videre i processen,« siger direktør for NærHeden P/S Ole Møller.

Arbejdet begynder medio april. NærHeden P/S informerer løbende om anlægsarbejdet på www.nærheden.dk og naboer vil blive kontaktet direkte omkring konkrete arbejder. Entreprenørkonsortiet består af Gorm Hansen A/S, Malmos A/S, P.P. Brolægning A/S.