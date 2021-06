Skydebane Vest består af et flugtskydningsanlæg (lerdueskydning) med flere skydediscipliner og et skiveskydningsanlæg (skydning efter målskive) med baner fra 25 m-200 m. Der er cirka 200 meter imellem de to anlæg. Nu ønsker skytteforeningerne at udvide flugtskydningsanlægget med en såkaldt sportingbane. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Mik

Naboer klager allerede - men nu må der skydes endnu mere

Taastrup - 17. juni 2021 kl. 06:02 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Lyden af kraftige skud kan i fremtiden blive hyppigere for de omkringboende ved Skydebane Vest på Hovedgaden 610C i Hedehusene. Med en ny miljøgodkendelse har de fire foreninger ved banen nemlig fået lov til at udvide med endnu en bane, ligesom skydetiden bliver udvidet.

- Vi er egentlig indstillede på at gøre det relativt stramt, men vurderingen har været, at vi skal give en miljøgodkendelse til udvidelsen. Vores bekymring er, at der er godt nok er lavet støjdæmpning på den sydlige del af skydebanen, men klagerne fra naboer kommer fra den nord- og østlige ende, hvor der ikke er lavet støjreduceringer. Derfor ville vi helst ikke udvide mere, forklarer Peter Faabæk (S), formand for plan- og miljøudvalget.

Alligevel har politikerne altså nikket ja til godkendelsen, som betyder, at der kan etableres en såkaldt sportingbane på anlægget.

Skydetider udvides Sideløbende med miljøgodkendelsen har politikerne i Fritids- og Kulturudvalget godkendt en udvidelse af skydetiderne på banen, som foreningerne har ønsket. Dog har et flertal i udvalget bedt om, at der senest om et år foretages en evaluering i form af en klageoversigt til politisk behandling i udvalget.

Der er flere ændringer i skydetiderne, men en af de største er, at der fremover også må skydes i dagtimer på hverdage, hvor det hidtil kun har været i aftentimerne.

Tirsdage, torsdage og hver fredag, på nær fem fredage om året, er friholdt for al skydeaktivitet på nær de mest støjsvage våbentyper.

De nye skydetider på Skydebane Vest: På jagtbanerne (lerduer) vil der kunne skydes mandag kl. 16-21 og onsdag kl. 12-21 i sommerhalvåret (1. april - 30. august). I dag kan der skydes mandag og onsdag fra kl. 17.30-21.00.



På kugleskydningsbanerne udvides skydetiden med mulighed for skydning i dagtimerne kl. 7-18 på de tilladte skydedage således, at der nu kan skydes 7-22. I dag kan der skydes aftenskydning, kl. 18-21.



På jagtbanerne (lerduer) vil der kunne skydes mandag kl. 16-21, onsdag kl. 12-21 og lørdag kl. 9-16 (dog kun i dagslys) i vinterhalvåret (1. oktober - 31. marts). I dag kan der skydes lørdag kl. 12–16.



Foreningerne kan dertil afholde 5 fredage med skyde-aktiviteter kl. 8-16. Dertil må de holde fire stævneweekender i sommerhalvåret og 4´fire weekender i vinterhalvåret. I dag afholdes der fem stævneweekender fordelt på hele året.

Dertil kommer, at alle weekender på nær otte er friholdt for al skydning på jagtbanerne. Med den nye brugstilladelse kan foreningerne derfor holde fire stævneweekender i sommerhalvåret og fire weekender i vinterhalvåret. I dag afholdes der fem stævneweekender fordelt på hele året.

- Så det vil komme til at larme mere, også i aftentimerne og weekender, konstaterer Peter Faarbæk.

Der er derfor lagt op til, at der skal etableres en støjvold mod nord, men der er ingen frist på, hvordan den skal laves.

- Man kunne måske godt overveje, om man skulle vente med at give tilladelsen, til støjvolden var etableret, men sagen har været så længe undervejs, at vi nu siger ja. Vi kan heller ikke stille krav om støjvoldent, fordi støjen ikke er over den tilladte grænseværdi, siger Peter Faarbæk og understreger, at politikerne vil følge sagen tæt.

Længe undervejs Ønsket om udvidelse af skydebanen har været længe undervejs. Foreningerne søgte første gang om ny miljøgodkendelse i 2015. Der har dog været flere udfordringer i forløbet, blandt andet fordi støjgrænserne har været overskredet. Der er nu lavet støjdæmning på banen, som har haft en effekt, bare ikke i mærkbar grad i retningen mod Trekroner Øst, Marbjerg eller Fløng.

Administrationen har i perioden 2013-2020 modtaget henvendelser om støjgener fra cirka 10 forskellige borgere i henholdsvis Trekroner øst, Marbjerg og Fløng. Flere borgere har henvendt sig flere gange, og to borgere har henvendt sig på vegne af deres grundejerforeninger Trekroner Øst og Landsbylauget - Fløng Sogn. De har tydeligt udtrykt, at de føler sig generet af støj fra skydebanen, især mandag og onsdag aften samt ved weekendstævner.

Ingen partshøring Udkast til miljøgodkendelse har været sendt ud i høring hos de fire skytteforeninger på anlægget, men der er ikke foretaget partshøring af omkringboende.

Godkendelsen vil dog blive sendt til de borgere, der tidligere har klaget over skydebanen, og politikerne i plan- og miljøudvalget har bedt om, at godkendelsen bliver offentliggjort i blandt andet Lokalavisen Taastrup.

- Vi ønsker åbenhed om sagen, og så har borgerne også mulighed for at klage over afgørelsen, hvis de er utilfredse, siger Peter Faarbæk.