Muskelsvindfonden med kritik: Høje-Taastrup er en sort plet på Danmarkskortet

Taastrup - 27. april 2018

Ifølge en opgørelse fra Muskelsvindfonden skiller Høje-Taastrup sig negativt ud fra landsgennemsnittet, både når det gælder antallet af sager i Ankestyrelsen og antallet af fejl i sagerne inden for Serviceloven.

- Af tallene fremgår det, at 48 procent sagerne i Ankestyrelsen blev ændret eller »hjemvist« - det sidste betyder, at den bliver sendt tilbage til kommunen, da den er mangelfuld. Der blev i alt sendt 109 sager til Ankestyrelsen, og det er et betydeligt højere antal ankesager per 1.000 indbyggere end landsgennemsnittet. Når det samtidig er ved at være fifty-fifty om kommunens afgørelser rammer inden for loven, er situationen både kritisabel og uacceptabel, siger Thomas Krog, der er handicappolitisk konsulent i Muskelsvindfonden.

Det er da også et område, politikerne og administrationen i Høje-Taastrup længe har haft fokus på, og der er iværksat en række initiativer for at sikre en bedre kvalitet i sagsbehandlingen.

Men det har ikke været nok, mener blandt andet Socialdemokraterne, som sammen med SF og Enhedslisten sidste år kom med et byrådsforslag om at styrke sagsbehandlingen på handicapområdet, blandt andet ved at få hjælp fra den nationale Task Force på området.

Forslaget blev behandlet på seneste byrådsmøde, og selvom der var bred opbakning til at deltage i Task Forcen, så ønskede K, DF og R ikke på nuværende tidspunkt at afsætte de nødvendige 65.000 kroner for at komme med i Task Forcen. De tre partier henviste derfor sagen til budgetforhandlingerne senere på året.

Det beklager forslagsstillerne, som også henviste til, at Høje-Taastrups borgerrådgiver har rejst et rødt flag på området.

- Et af de områder, hvor hun fortæller os, at det ikke kører, som det skal, det er i selve sagsbehandlingen. Vi har medarbejdere, der henvender sig til Borgerrådgiveren, fordi de er i tvivl om, hvordan de skal sagsbehandle, eller fordi de mener, at samarbejdet mellem centrene på rådhuset ikke fungerer. Muskelsvindfonden kalder Høje-Taastrup for en sort plet på Danmarkskortet, så lad os nu bruge alle de værktøjer, vi har til rådighed for at rette op på det, sagde Thomas Bak (S), da byrådet behandlede sagen, skriver DAGBLADET Roskilde.

Ankestyrelsen behandlede i 2017 over 10.000 ankesager inden for Serviceloven. Knap 40 procent blev ændret eller sendt tilbage til kommunerne, fordi der var afgørende fejl i kommunernes sagsbehandling.