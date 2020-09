Musikstjerner giver koncert i ny bydel

- Vi laver denne koncert for at sætte fokus på, hvad det er for en ny by, der opføres, og hvad den kommende bypark kan bruges til. Dette er kun begyndelsen. Når bydelen står færdig, er det meningen, at den kommende bydelsforening skal stå for at gennemføre bylivsaktiviteterne. For at sikre, at kulturen og bylivet fortsætter, når byggeriet skyder op, og beboerne flytter ind, vil der årligt blive afsat i niveauet 750.000 kr. årligt til formålet, siger Lars Bloch, adm. direktør i arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C, der ikke lægger skjul på, at det er lidt af et scoop at have fået Phlake til at komme og give den første koncert.