Musikskolens leder stopper: Har fået unikt job

Høje-Taastrup Kommunes musikskole skal have ny leder, når Jan Hansen den 1. august tiltræder i et nyt job.

Han tiltræder et job som leder i Tivoli-Garden, noget han kalder for et unikt job. Det er dog ikke med udpræget glæde, at han forlader skolen.

- Det er med meget blandede følelser jeg skriver til jer. For det første er jeg utrolig glad, stolt og beæret over et skulle overtage et helt unikt job et unikt sted. Samtidigt er jeg ked af at skulle forlade Musikskolen og de dejlige og fantastiske mennesker i og omkring den, har 59-årige Jan Hansen skrevet i en mail til elever og forældre på Musikskolen.