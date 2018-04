Musikskolen fylder 40 år

Musikskolens store Gallakoncert afholdes d. 4. maj klokken 19 på Taastrup Teater og Musikhus. Her vil Musikskolens bedste ensembler og solister optræde. Der vil være overrækkelse af 10 og 15 års krus samt uddeling af musikskoleprisen til årets elev. Billetter kan købes via teatrets hjemmeside teaterogmusik.dk.

Endelig vil fejringen af Musikskolens 40 år jubilæum også blive markeret lørdag d. 16. juni i forbindelse med festivalen "Under Træet" i Taastrup Kulturcenter her er tidsrummet mellem klokken 14 og 18.

Ud over disse store koncerter er flere mindre koncerter og arrangementer. I den indeværende sæson kommer Musikskolen til at have afholdt og deltaget i over 100 koncert og arrangementer ikke bare i Høje-Taastrup Kommune, men over hele hovedstadsregionen.