Musikskolen aflyser gallakoncert

Taastrup - 10. april 2020 kl. 06:24

På grund af Coronasituationen er Høje-Taastrup Kommunale Musikskoles Gallakoncert aflyst. Koncerten skulle have fundet sted lørdag den 25. april på Taastrup Teater og Musikhus, hvor Musikskolen skulle have præsenteret de bedste solister og ensembler.

- Aflysningen er én af mange aflysninger af koncerter og aktiviteter, som skulle have været afholdt i løbet af foråret. Det er ærgerligt for Musikskolens elever, at de ikke får lov til at vise, hvad de har øvet hårdt på igennem sæsonen indtil nu, siger musikskoleleder Jan Hansen.

Han håber, at Musikskolen kommer i gang inden sommerferien, så de kan slutte sæsonen af med en lang række flotte koncerter, hvor repertoiret kan blive præsenteret.

- Selvom den normale undervisning er suspenderet, så foregår der dog stadig musikskoleaktiviteter. Musikskolens lærere er i gang med at eksperimentere med blandt andet onlineundervisning, musikalske opgaver og inspiration på nettet med mere. Det er nyt for alle, men også spændende, siger Jan Hansen og fortæller, at de bliver inspireret af, hvad der forgår rundt omkring i verden.

- Vi får inspiration fra blandt andet Tyskland, USA, Canada og Norge. Det værste er, at vi ikke kan mødes. Det er Musikskolens kerneværdi, at vi er sammen om musikken og mødes i det samme rum. Nu skal vi få det til at ske gennem internettet. Det kræver dog noget træning og en ny kultur at skulle bruge de nye platforme, men mulighederne er der, siger Jan Hansen.