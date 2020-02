Musik-bingo i filmklub

Trioen »Martini & Hjort« spiller og synger de mange forskellige musik-numre - og har man titlerne på sit bingokort på en række eller hele pladen, ja, så er der gevinst. Bag arrangementet står filmklubben, som håber, at det vil lykkes at skabe et overskud, som skal anvendes til at sikre, at børn i Høje-Taastrup også kan komme i filmklub næste sæson ved, at prisen for et medlemsskab holdes nede, så også familier, der er økonomisk trængt har råd at sende deres børn i filmklub.