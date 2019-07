Snart opfører Opera Hedeland Bizets opera Carmen og det er den hidtil hurtigst sælgende titel i amfiteatret. Andrea Pellegrini synger titelpartiet. Foto: Ulrik Jantzen

Send til din ven. X Artiklen: Musical-konkurs påvirker ikke opera Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musical-konkurs påvirker ikke opera

Taastrup - 30. juli 2019 kl. 11:11 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nyheden om, at selskabet bag opsætningen af The Sound of Music i Hedeland er gået konkurs, har fået flere til at spørge, om det vil påvirke Opera Hedelands opsætning af Carmen, som løber af stablen i august i amfiteatret.

Men de to ting har intet med hinanden at gøre, så årets operaopsætning er ikke i fare, skriver DAGBLADET Roskilde.

Tværtimod går det strygende med salget af billetter til årets opsætning, som har Bizets populære Carmen på plakaten, fortæller Opera Hedelands direktør, Claus Lynge.

Premieren er tæt på udsolgt, og Opera Hedeland har derfor besluttet at åbne genralprøven den 7. august for publikum for at imødekomme efterspørgslen.

- Instruktør, Runar Hodne, har lovet os, at opførelsen bliver på samme høje niveau og med alle de samme effekter som premieren. Derfor har vi valgt at give det som et tilbud til de, som har svært ved at få de sidste to opførelser den 16. og 17. august til at passe i kalenderen, siger Claus Lynge.

Billetterne sættes til salg til halv pris på alle kategorier. Dermed kommer prisen til at ligge fra 158 til 275 kroner. Halvdelen af billetindtægterne går til Mødrehjælpen.

- Den store efterspørgsel gør, at vi kan støtte et godt formål samtidig med, at flere publikummer får mulighed for at opleve vores opførelse af Carmen, siger Claus Lynge.

Mens Opera Hedeland i flere år har haft et samarbejde med blandt andre Danmarks Veteraner, er det første gang, operaen giver en håndsrækning til Mødrehjælpen.

- De tidlige år og relationen mellem forældre og børn er kimen til et godt liv. Mødrehjælpen gør et fremragende stykke arbejde på området, og samtidig er de ikke så eksponerede som mange større organisationer. Det gjorde det til et naturligt valg at bidrage til netop dem, siger Claus Lynge.

Ligesom på de ordinære spilledage starter forestillingen den 7. august klokken 20.00, mens området åbner klokken 17.00 for de, der vil nyde en picnic i naturen før operaen.

Læs mere på www.operahedeland.dk.

relaterede artikler

Efter musical-konkurs: Så stort er minusset 29. juli 2019 kl. 15:12

Efter musical-konkurs: Kreditorer og ansatte mangler penge 27. juli 2019 kl. 05:39

Håbede at 2019 var startskud på ny tradition: Derfor gik musical konkurs 26. juli 2019 kl. 14:08