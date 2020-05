Kroppedal Museum i Vestskoven er klar til at byde gæster velkommen igen. Foto: Lisbeth Jansen

Museumschef glæder sig til genåbning: Nu bliver vi et rigtigt museum igen

Taastrup - 25. maj 2020 kl. 14:06 Af AF Kasper ELlesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kroppedal Museum er klar til at slå dørene op igen tirsdag den 26. maj efter at have været lukket på grund af corona-krisen.

Her har udstillingerne og adgangen til museet været lukket, mens Kroppedals øvrige aktiviteter, som for eksempel arkæologiske udgravninger, har været i gang. Men at man nu igen kan byde gæster velkommen, betyder meget, fortæller museumschef Mads Thernøe.

- Det betyder, at vi nu bliver et rigtigt museum igen. Et museum har en udstilling, som man kan besøge. Det er en stor del af vores identitet, siger Mads Thernøe.

Champagne og sodavand Genåbningen på Kroppedal Museum bliver markeret med fri entre, og så serveres der champagne og sodavand til gæsterne, ligesom der klokken 14.00 tirsdag vil være gratis rundvisning til vikingeudtillingen »Hver dag er en kamp«.

På åbningsdagen har museet åbent fra 12-16. Det gælder i øvrigt alle dage undtagen mandag, hvor der er lukket.