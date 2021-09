Se billedserie Målgruppen for Historieværkstedet er i høj grad børnefamilier, da værkstedet kan aktivere hele familien på forskellige måder, fortæller museumsinpektøren. Foto: Jørgen Jørgensen

Museum flytter ind i boligblok: Vil bringe historien ud, hvor folk bor

Taastrup - 08. september 2021 kl. 20:16 Af Anja Søndergård Kontakt redaktionen

Karen på 16 levede på en gård i Taastrup for 350 år siden. I 1929 arbejdede unge Harald i Hedehusene, mens Bjarne i 1967 nød sin ungdom i Taastrup. I 2021 blev 19-årige Sara student på Høje-Taastrup Gymnasium.

Tirsdag var der åbningsreceptionen for Historieværkstedet, hvor man i en udstilling kan »møde« de fire unge mennesker, som repræsenterer hver deres tid på Vestegnen.

- Jeg har set helt vildt meget frem til, at vi kommer til at fejre det nye Historieværksted med folk her fra Taastrupgaard, siger Anders Dalsager, museumsinspektør på Kroppedal Museum.

Historien lever Historieværkstedet er et nyt historisk oplevelses- og læringssted skabt af Kroppedal Museum.

Det ligger Taastrupgaard, og seværdighederne er interaktive udstillinger af fire unges liv, der skal bringe publikum tæt på Vestegnens fortid.

- Vi vil bringe historien i Høje-Taastrup og Vestegnen ud, hvor folk bor. Derfor flytter vi ind her. Historie er noget, der lever, når den bliver delt mellem mennesker. Og lokalhistorien fra Vestegnen skal ud og leve mellem folk her i Taastrupgaard, sagde Anders Dalsager i sin åbningstale.

Sjovt at være udstillet En af de fire udstillingspersoner, Bjarne, er mødt op til åbningsreceptionen. I 1960'erne dannede han bandet Motherly Love med sin bror. De har ikke spillet ude siden 1968. Men i dag har de samlet bandet og er klar til at spille deres gamle numre i dagens anledning.

- Det er meget sjovt at være udstillet, for jeg synes, det er vigtigt for eftertiden at se, hvordan det er været også i 1960'erne, siger Bjarne Rud Pedersen, der altså nu er kommet på museum.

Borgmester i Høje-Taastrup, Michael Ziegler, holder også tale til åbningsreceptionen og ønsker folkene bag Historieværkstedet tillykke med åbningen.

- Jeg har glædet mig meget til at åbne dette nye kultursted i kommunen. Historieværkstedet er den gode idé med et særligt lærings- og oplevelsesrum, der blev til virkelighed, siger han, inden han klipper den røde åbningssnor over for at markere, at folk nu kan besøge Historieværkstedet.

En slags tidsrejse Museumsinspektør Anders Dalsager fortæller, at historieværkstedet er en slags tidsrejse, hvor hver udstilling giver et fortidshistorisk indblik i nuværende og tidligere beboeres liv.

Både unge og ældre kan se genstande, fotos og film og røre historiske ting for at gætte, hvilken tid tingene stammer fra.

Gæsterne kan også prøve kræfter med nogle af de tjanser, som en tjenestepige skulle udføre i 1600-tallet. Eller som en teglværksarbejder skulle udføre i 1920'erne.

Kroppedal Museum har lavet flere aftaler med folkeskoleklasser om besøg i Historieværkstedet.

Udstillingen i Taastrupgaard har åbent alle dage fra klokken 13-18 mellem 8. og 21. september. Derudover vil værkstedet have åbent i efterårsferien samt hver første og sidste søndag i måneden klokken 12-16 frem til jul.