Se billedserie Mads Kragh Jensen og hans kollegaer er utilfredse med sikkerheden på byggepladsen i Nærheden, hvor de arbejder for virksomheden Innovatis. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Murere siger stop: Føler sig truet for at påtale manglende sikkerhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Murere siger stop: Føler sig truet for at påtale manglende sikkerhed

Taastrup - 15. maj 2020 kl. 13:31 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På en byggeplads i Nærheden, hvor den nye Super Brugsen skal bygges, har der været problemer med sikkerheden, og det har fået murere og murerarbejdsmænd til at sige stop over for entreprenøren, Innovatis, der står for mureropgaverne på pladsen og er en underleverandør til bygherren.

- Vi har påtalt, at sikkerheden ikke var i orden, og når vi har sagt fra, så er vi blevet truet med fyresedler, siger Mads Kragh Jensen, der er tillidsmand for murerne.

Han fortæller, at der blandt andet er løftet tunge betonklodser henover hovedet på murerne, mens de arbejdede.

- Det er sørgeligt, for vi prøver bare at passe vores arbejde. Vi er pressede, fordi vi arbejder på akkord og ønsker bare at komme hjem til vores koner og børn, og så er det ikke fedt at frygte for sikkerheden, siger Mads Kragh Jensen.

Demonstration ved byggeplads Situationen førte til, at 10 kollegaer fra murernes fagforening Murer og Murerarbejdsmændenes Faglige Klub København torsdag demonstrerede foran byggepladsen og delte sedler ud, hvor der blandt andet stod:

»Og hver gang den manglende sikkerhed bliver påtalt, bliver vores kollegaer truet med at blive smidt af pladsen. Nu har man valgt at entrere (ansætte, red.) kolleger, der ikke siger fra overfor den manglende sikkerhed, og derfor har vores kolleger sagt stop,« står der på sedlen, som blev uddelt til forbipasserende. (Artiklen fortsætter efter billedet)



Her er sedlen, som murernes fagforening delte ud til forbipasserende ved byggepladsen. Privatfoto



Mads Kragh Andersen fortæller, at de håndværkere, som, man mener, er jyske, har et andet forhold til sikkerhed og de siger ikke fra.

- De er ligeglade med sikkerheden, og det tager vi afstand fra, siger han.

Forsinket løn Udover problemer med sikkerheden har sjakket også fået udbetalt deres løn for sent.

Mads Kragh Jensen fortæller, at siden de kom på byggepladsen den 17. marts, så har de ved hver lønudbetaling fået deres løn for sent.

- Når vi ikke får vores løn den aftalte dag, så sætter vi os på røven, indtil vi får den, siger Mads Kragh Jensen.

Mæglingsmøde Mens murerne er organiseret i den faglige klub i København, er det 3F Høje-Taastrup, der varetager murerarbejdsmændenes interesser.

Her anser Tue Tortzen sagen for løst efter et mæglingsmøde.

- Vi holdt et mæglingsmøde onsdag, hvor mester lagde sig fladt ned, og sagde, at det ville blive udbedret, så for vores synspunkt er sagen løst, siger Tue Tortzen, faglig medarbejder i 3F Høje-Taastrup inden for byggebranchen, der ikke har noget mod, at der blev demonstreret, selvom sagen i hans øjne bliver løst. (Artiklen fortsætter efter billedet)



Murerne på en byggeplads i Nærheden har påtalt sikkerheden på pladsen. Privatfoto



- Det er fint, at de demonstrerer og viser, at fagforeningerne lever. For reglerne skal overholdes, siger Tue Tortzen.

Tilsyn mangler Han mener, at Arbejdstilsynets manglende opgavevaretagelse på grund af corona-udbruddet også betyder noget for den manglende sikkerhed på blandt andet denne plads.

- Der har været problemer før i Nærheden, men vi oplever, at det generelt er eskaleret i de seneste måneder. Vi i fagforeningen kan sagtens påtale det, men tilsynet har politimyndighed, så de kan gøre noget på stedet. Og det er især svært med den udenlandske arbejdskraft, der ikke forstår de danske sikkerhedsregler, siger Tue Tortzen, der jævnligt kommer på byggepladserne og taler med håndværkerne.

Kender ikke til trusler Hos virksomheden Innovatis, hvor Mads Kragh Jensen og resten af murersjakket er ansat, erkender direktør Emil Tarding, at der har været problemer med sikkerheden.

- Det er fuldstændig korrekt, at der har været situationer. Vi har slået hårdt ned på det og holdt sikkerhedsmøde, og de pågældende personer har fået påtaler. Men det er sådan noget, der kan ske, når der skal være plads til både danske og udenlandske medarbejdere. Når der bliver observeret noget, så slås der hårdt ned på det af byggeledelsen, siger Emil Tarding.

Han kender dog ikke til, at folk er blevet truet med opsigelse for at påtale sikkerhedsproblemer.

- Det kan jeg ikke genkende, det er gået min næste forbi, så det overrasker mig, at de siger det, siger Emil Tarding.

Erkender forsinket løn Emil Tarding understreger, at personer, der ikke overholder sikkerhedsreglerne, får påtale, og hvis man ikke retter ind, får det konsekvenser.

Han fortæller, at der ikke er ansat jyske murere, der ikke skænker sikkerhed en tanker.

- Vi har ikke ansat nogen, der skider på sikkerheden. Men vi har mandet op, fordi vi er 14 dage forsinket allerede, siger Emil Tarding.

Den forsinkede lønudbetaling til murersjakket giver Emil Tarding corona-virussen skylden for.

- Det er rigtigt, at de har fået løn for sent. Det skyldes coronatiden. Vi er pressede, for når bygherre ikke får penge ind, så bliver betalingerne til os forsinkede og så kan vi ikke betale løn til tiden. Men vi skylder ingen penge til de ansatte, og alt er betalt, siger Emil Tarding, der også har set, at murersjakket har sat sig på røven og lavet en blokade, indtil lønnen er udbetalt

- Jeg er af den støbning, at hvis jeg laver fejl, så lægger jeg mig fladt ned og tager ansvar, siger direktøren.

relaterede artikler

Partier ønsker kontrolteam: Nu skal politikerne forhandle om det 27. september 2019 kl. 05:39

Nyt forslag: Øg kontrollen på byggepladserne 13. september 2019 kl. 15:41

15 ukrainere blev anholdt: Ulovligt arbejde får konsekvenser 03. september 2019 kl. 15:52