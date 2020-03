Maria Jensen og Stina Lycik fra Taastrup var gået sammen med Catja Dragsbæk fra Albertslund (til højre) om at lave løbefællesskabet »Royal Runners« i Taastrup. Nu har de måtte lukke ned for den fælles træning på grund af coronaudbruddet, men håbet er, at de kan vende stærkt tilbage igen. Foto: Jens Wollesen

Motionsfællesskab ærgrer sig over royal aflysning

Her kunne folk melde sig til at gå eller løbe sammen med andre tre dage om ugen, og det uanset hvilket niveau, de var på. Om de løb som gazeller eller bare gik rask til. Det vigtigste var, at de kom ud af fjerne. Og det gjorde de i stor stil.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her