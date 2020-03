Motion med mening: Saml affald i naturen

Miljø- og EnergiCentret har et tilbud til corona-hjemsendte børn og forældre, der kunne trænge til en frisk tur i naturen: Lån indsamlingsudstyr til at samle affald og få på den måde en meningsfuld motion og gør samtidig noget godt for naturen.

- Vi skulle egentlig have gennemført vores første Ren By aktion her den 25. marts, men vi er grundet i corona-truslen blevet frarådet at samles flere, siger Knud Anker Iversen, der koordinerer indsamlingen.