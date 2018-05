Motion for kvinder: Kunne du tænke dig at cykle

TIK Motionscykling inviterer til informationsaften den 14. maj. PR-foto

TIK Motionscykling har startet et cykelhold for kvinder, der netop er begyndt på den nye sæson. Holdet vil gerne have flere med og inviterer derfor til informations-aften mandag den 14. maj klokken 19.00-20.30 i klubhuset, TIK Hallerne, Parkvej 78, Taastrup

»Her vil vi fortælle lidt om TIK Motionscykling og om vores ønsker og planer for holdet i 2018 og fremover, og vi vil gerne lytte til, hvad andre tænker, at der skal til for, at vi kan få nogle gode træningsaftener sammen. Hvad er det der gør, at andre har lyst til at cykle på landevejen. Vi gør meget ud af sikkerhed i trafikken, så det vil vi også tale om denne aften,« lyder det fra holdet

Visionen for TIK Motionscykling er, at der skal være plads til alle kvinder, der har lyst til at cykle, hvad enten man er helt ny på racercyklen, har kørt alene eller i en anden klub.

Der er træning hver onsdag klokken 18.00 med afgang TIK Hallerne, og i begyndelsen vil turene være på 25-35 kilometer alt afhængig af niveauet hos de fremmødte niveau.

»Vi sørger for, at alle kommer godt med rundt og hele vejen hjem igen. Kom og vær med - sæsonen er startet! Husk racercykel og cykelhjelm,« lyder opfordringen fra holdet.

