Hvert år holder Bettina og Morten en stor havefest for deres venner og familie, så de kender hinanden på kryds og tværs. Det var med til at gøre deres bryllup til en ekstra festlig dag, lyder det fra parret.

Morten og Bettina fandt kærligheden på en p-plads - og blev gift samme sted

Året var 2012, og Morten Henriksson og Bettina havde begge været til morgensamling med deres respektive børn på Borgerskolen i Taastrup. Ude på parkeringspladsen holdt deres biler parkeret i bås nummer 3 og 5, og begge skulle de lige have en cigaret, inden de skulle videre med deres dag. Men de faldt i snak, og pludselig havde de talt sammen i to og en halv time.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her