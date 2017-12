Malthe Munch ramte en sten, så han fik voldsom næseblod, da en bilist forleden blændede ham, så han var nødt til at køre i grøften. Foto: Privat

Mor til cykelrytter: Jeg er edder flintrende rasende

Taastrup - 15. december 2017 kl. 12:04 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Malthe Munch fra Sengeløse er 17 år og cykelrytter.

Forleden er han ude og træne på landevejene i mørket.

- Malthe er meget pligtopfyldende. Og når hans træner siger, at han skal træne så og så mange timer, så gør han det, understreger Malthe mor Jane Munch, der stadig er rystet over sønnens oplevelse.

Bliver blændet

Moren fortæller, at da hendes søn kommer kørende i vejkanten, kommer der pludselig en modkørende bilist, der med vilje forsøger at blænde Malthe.

- Bilisten forsøger at køre ham ned, så han er nødt til at køre i grøften. Jeg synes, at der tegner sig et billede af en idiot, da jeg kan se på Facebook, at andre har været ude for lignende oplevelser. Jeg mener, det er vigtigt, at der kommer opmærksomhed omkring det, inden han når at slå nogen ihjel, raser Jane Munch, der kort efter episoden både melder det til politiet og skriver et opslag på sin Facebookprofil.

Vandvidsbilist

'Må karma for fanden ramme hårdt på den sindssyge vanvidsbilist, der ved Ada-bakken i Sengeløse forsøgte at køre Malthe ned frontalt. Han tændte tågelygterne for at blænde Malthe og trak derefter helt over i Malthes vejbane - kun ved at reagere hurtigt og køre ud i grøften undgik Malthe at blive påkørt. Han ramte til gengæld en stor gren - derfor fik han voldsomt næseblod. Malthe nåede at se en del af nummerpladen - og mener at det var en 'papegøje' plade med bogstaverne XL.

Hvis nogle kender én i en mørk bil med de forbogstaver der kører rundt i nærheden af Sengeløse, må I meget gerne henvende jer. Sådan en hjernedød idiot skal bare stoppes. Og ja - hvis I skulle være i tvivl, så er jeg edder flintrende rasende. Ja det er vildt - han kommer kørende helt alene og generer ingen - og det var ikke fordi - bilisten ikke så ham - han har to stærke forlygter - og det var meget bevidst, at han først blændede ham for derefter at trække over mod ham. Arrrrgghhhh jeg ville blive dømt for noget meget voldsomt, hvis jeg fik fat i ham', skriver Jane Munch.

Kontakt politiet

- Vi har ganske rigtigt hørt om denne hændelse, som vi har registreret skulle være sket på Højvangsvej den 5. december omkring klokken 18.35, og vores lokalpoliti hører gerne fra eventuelle vidner, som måtte have oplysninger af interesse for politiet om den konkrete sag - eller som har oplevet noget tilsvarende i området. Man kan kontakte lokalpolitiet i Høje-Taastrup via Københavns Vestegns Politis døgnbemandede hovednummer 4386 1448, udtaler Lars Andersen fra Vestegnens Politi.

Jane Munch har hørt fra to andre, der har haft lignende oplevelser med en bilist i en mørk bil i det område.