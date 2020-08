Mor og søn sigtet for butikstyveri

En patrulje fra Vestegnens Politi blev tirsdag klokken 15.11 kaldt til et supermarked på Hovedgaden i Hedehusene, fordi butikspersonalet havde tilbageholdt to formodede butikstyve.

Der viste sig at være tale om en 60-årig kvinde og hendes 32-årige søn, og de erkendte begge over for betjentene, at de havde begået butikstyveri og blev derfor sigtet, oplyser Vestegnens Politi.