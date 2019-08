Se billedserie Monika Fossing (th.) på scenen i programmet, der vises på lørdag. Foto: Per Arnesen Foto: Fotograf Per Arnesen

Monika skal optræde foran 100 dommere i TV-program

Taastrup - 30. august 2019 kl. 09:14 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når musikunderholdningsprogrammet »All Together Now« sendes på Kanal 5 på lørdag den 31. august, er der et lokalt islæt med, når Monika Fossing fra Taastrup er med og synger programmets eneste duet på den store scene foran det 100-mand store dommerpanel, der blandt andet består af Brødrene Olsen, Pernille Højmark, Maria Montell, Mike Tramp og Anna David.

38-årige Monika Fossing er med i programmet for andet år i træk, og denne lørdag synger hun duet med Ajsha, og de to vil sprede kærlighed med hittet »Halleluja« af Jeff Buckley.

»All Together Now« er et musikalsk underholdningsprogram, der netop nu kører på 2. sæson. Værten for programmet er Christopher Læssø, og holdkaptajnen for det 100-mand store dommerpanel er Joey Moe.

Programmet går ud på, at helt almindelige danskere, der elsker musik samt at synge, kommer ind på den store scene foran dommerpanelet. Så begynder de at synge, og det gælder så om at få så mange dommere ud af de i alt 100 dommer til at rejse sig og synge med. Jo flere dommere jo bedre. En dommer tæller som en stemme. De tre amatørsangere, der så får flest stemmer har mulighed for at gå videre i konkurrencen, hvor man konkurrerer om 100.000 kroner.

- Jeg har jo lavet musikprogrammer før og elsker det virkelig. Derfor var det med en kæmpe jahat på, at jeg indvilligede i at være holdkaptajn for det 100-mand store dommerpanel i »All Together Now«, og hold nu op hvilken oplevelse det har været. At musik skaber magiske øjeblikke, kommer ikke som en overraskelse for mig, men det har virkelig overrasket mig, hvor medrivende en oplevelse det er, når vanvittigt dygtige sangtalenter har op til hele 100 personer i sit kor. Og ja, det har da kostet et par tårer undervejs, fortæller Joey Moe.

»All Together Now« kan ses lørdag den 31. august klokken 21.00 på Kanal 5 og Dplay.

