Se billedserie Mogens Kirkelund viser her sin samling af Trip Trap nisser frem, som han har samlet på siden de kom frem i 1990. Foto: Kenn Thomsen

Mogens må holde jul alene: Lysene hjælper på humøret

Taastrup - 20. december 2017 kl. 07:08 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan ikke undgå at lægge mærke til Mogens Kirkelunds hus, når man kører ned ad Dronningeholmen.

Huset stråler med alt sit julelys og man kan ikke lade være med at føle sig velkommen, når man træder ind i huset, der i juletiden rummer op mod de 400 nisser.

Mogens er lige fyldt 67 år, og har samlet på nisser og elsket julen altid. På gulvet sidder da også to store nissepiger, som Mogens mor i sin tid har strikket.

- Per og jeg begyndte allerede at samle på juleting og pynte op til jul, da vi mødte hinanden for 34 år siden, fortæller Mogens.

Sammen i 33 år

Per er manden som Mogens indgik registreret partnerskab med i 1989 halvanden måned senere, at loven trådte i kraft. Loven som handler om, at to mennesker af samme køn kunne blive registreret som et par. I dag kan homoseksuelle blive viet i en kirke på lige fod med alle andre. 33 år nåede Mogens og Per at have sammen.

Parret mødte hinanden i Det Kinesiske Tårn i Tivoli, hvor de var tjenere.

- Vi blev gift den 11.11.89. Fem år efter, at vi mødte hinanden, stråler Mogens.

Den 19. maj 2017 døde Per af en aggressiv lungekræft, der blev opdaget alt for sent. Så i år er det første gang, at Mogens skal holde jul uden Per.

- Der gik seks måneder, fra vi fandt ud af det - til Per ikke var her mere. Det var gået i knoglerne, og så er der ingen behandling tilbage, forklarer Mogens.

I år skal Mogens være sammen med nogle venner juleaften.

- Og så har jeg taget en vagt fra klokken 24.00 på hospitalet, siger Mogens, der er glad for sit job på lever og mave-tarm afdelingen på Bispebjerg Hospital.

Det var også ham, der selv passede Per i den sidste tid hjemme i huset.

- Det var virkelig hårdt, men jeg gjorde det jo med glæde, siger han.

Mogens besøger Pers grav på kirkegården mindst én gang om ugen.

- Så får han lige nogle lys eller blomster.

Det lyser op i sindet

Parret boede før i Emdrup, men for syv år siden ledte de efter en etplanshus, hvilket de altså fandt på Dronningeholmen i Taastrup.

Men hvorfor er det egentlig, at Mogens pynter sit hus mere end de fleste - både ude og inde?

- Jeg synes, det er hyggeligt i en mørk og trist tid. Det lyser gevaldigt op, så man bliver i godt humør, smiler Mogens, der altid finder julepynten frem på sin fødselsdag den 31. oktober.

- Det synes Per, at vi skulle. Og så tager vi det ned igen hvert år på Hellig Tre Konger den 6. januar. Det er i Pers ånd, siger Mogens, der stadig udelukkende omtaler sin mand i nutid.

Mogens er meget glad for at bo i Taastrup, hvor de har et godt sammenhold i kvarteret.

- Jeg har et godt netværk her. Vi mødes for eksempel alle naboerne hvert år til gløgg og æbleskiver. Og en af dem har sagt, at han vil komme og hjælpe med at hænge de store nisser op på facaden, siger Mogens, der oprindeligt er nordjyde og tilføjer:

- Vi er faldet rigtig godt til herude.

Sidste år meldte Per sig til en konkurrence i TV2-Lorry om det flotteste pyntede julehus i København og omegn.

- Vores hus kom på en femteplads ud af 18 huse, så det var da meget godt, smiler Mogens.