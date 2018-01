Den nye hjertestarter, som er doneret af TrygFonden, hænger udendørs til højre ved skolens hovedindgang, så den er tilgængelig hele døgnet. Hjertestarteren er registreret på hjertestarter.dk, så alle kan se, hvor den hænger, og 1-1-2 kan henvise til den, hvis de modtager alarmopkald om hjertestop i nærheden.

Mølleholmskolen sætter livreddende førstehjælp på skoleskemaet

Taastrup - 21. januar 2018

Mølleholm Skolen forpligter sig til at gå forrest for at uddanne eleverne til en generation af livreddere, der fremover skal være med til at sikre, at flere overlever hjertestop uden for hospital.

Mølleholmskolen er blevet certificeret "Du kan redde liv"-skole og sætter nu ekstra fokus på, at alle elever, når de forlader skolen, skal være uddannet i livreddende førstehjælp og kunne bruge en hjertestarter. Derfor bliver alle elever i 6.-9. klasse fremover undervist i livreddende førstehjælp hvert skoleår, og udvalgte lærere har været på kursus i livreddende førstehjælp, så de er rustet til at undervise eleverne.

Bag initiativet står TrygFonden, som ønsker at videreudvikle den førstehjælpskultur, der er vokset frem i Danmark i de senere år, hvor flere og flere lærer at redde liv og træder til, hvis de er vidne til et hjertestop.

- Da TrygFonden for mere end 10 år siden gik ind i kampen for, at flere skulle overleve et hjertestop uden for hospital, var det i 19 pct. af tilfældene med hjertestop, at vidner trådte til med hjælp, og i dag har vi passeret 60 pct. Det er utrolig flot, og udlandet ser også på os som et foregangsland inden for genoplivning. Men vores ambition stopper alligevel ikke her, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden og fortsætter:

- I dag overlever godt 13 pct., så hvis flere skal overleve, skal vi blive endnu bedre til at træde til ved at ringe 1-1-2, give livreddende førstehjælp og bruge en hjertestarter. Ambitionen er derfor, at vidner handler i 85 pct. af de tilfælde, hvor de står over for et hjertestop i det offentlige rum. Mølleholmskolen viser med certificeringen, at de tager ansvar for at lære eleverne at redde liv, og det vil betyde en vigtig forskel for, at flere vil kunne overleve i fremtiden. Det er samtidig en vigtig del af børn og unges dannelsesproces som borgere i samfundet, at de lærer om betydningen af at kunne hjælpe hinanden.

Det er lovpligtigt for skolerne at undervise eleverne i livreddende førstehjælp. "Du kan redde liv" er derfor et tilbud til skolerne, der skal gøre det lettere for lærerne at undervise eleverne ved blandt andet at uddele gratis klassesæt med genoplivningsdukker og instruere lærerne i at bruge dem i undervisningen. Der er et stort potentiale for at redde flere liv, hvis alle elever er blevet undervist i livreddende førstehjælp, når de forlader folkeskolen, mener Grethe Thomas.

- Hvert år falder 4.000 personer i Danmark om med hjertestop uden for hospital, og vi ved, at flere vil overleve, hvis vi alle sammen bliver bedre til at træde til. Eksempelvis kan man øge chancen for at overleve et hjertestop fra ca. 10 pct. til ca. 70 pct., hvis man får stød med en hjertestarter inden for de første fire minutter. Det er derfor vigtigt, at vi lærer skoleelever at kunne og turde træde til, fortæller Grethe Thomas og fortsætter:

- Vi har alle et ansvar for at gøre noget, hvis vi er vidne til et hjertestop, og selv den mindste indsats kan betyde forskellen mellem liv og død.