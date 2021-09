Mød din spidskandidat: Talnørd trives som familiefar

Danny Malkowski stiller op til byrådet for Liberal Alliance, men lige nu hjemmepasser han sønnen Lukas, der kun er få måneder gammel. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Taastrup - 28. september 2021 kl. 19:13 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

36-årige Danny Malkowski stiller for første gang op til byrådet i Høje-Taastrup Kommune. Det gør han som spidskandidat for Liberal Alliance, men det er ikke første gang, han prøver kræfter med politik. Han har nemlig været suppleant til Folketinget og har også været inde på Borgen i fire år.

Han har boet i Taastrup siden 2018 med sin kone Bettina, og lige nu hjemmepasser de deres børn, Silke og Lukas, indtil de skal begynde i børnehave.

Men hvem er Danny Malkowski egentlig?

Fakta: Mød din spidskandidat - Der er under to måneder til kommunalvalget. Vi har taget en snak med de lokale spidskandidater for de partier, der stiller op til kommunalvalget, som svarer på en række på forhånd udvalgte spørgsmål.



- Præmissen er, at interviewet handler om kandidaterne personligt, og vi har derfor ikke talt politik med dem.



- Vi har talt med alle spidskandidaterne fra de 10 partier, der stiller op, og deres svar bliver bragt i disse uger.

Hvad ved folk ikke om dig? - Jeg er exceptionel god til tal. På et tidspunkt døjede jeg med hovedpine og skulle derfor have lavet nogle test, og en af dem var at se, om jeg kunne huske talsekvenser på 4-6-8 tal i træk. Det kunne jeg sagtens, men jeg kunne også huske dem bagfra uden fejl, og det var de ikke vant til at se.

Hvordan holder du helst ferie? - Med så få mennesker og så meget natur som muligt. Jeg vil helst bare rejse med min familie, og vi elsker at rejse. Det skal dog helst ikke være en charterferie med en masse andre mennesker, men gerne en aktiv ferie. Jeg elsker at vandre og dykke, selvom jeg ikke rigtig har gjort det, siden vi fik børn.

Blå bog Navn: Danny Malkowski

Bopæl: Taastrup

Alder: 36 år

Civilstand: Gift med Bettina

Børn: 2 (Silke på 2,5 og Lukas på 2 måneder)

Uddannelse: Civilingeniør i nanoteknologi med speciale i nanomedicin

Beskæftigelse: Investeringsrådgiver for Danish Business Angels

Politisk parti: Liberal Alliance (LA)

Hvilken kendt person ville du helst møde? - Astrofysikeren Neil deGrasse Tyson! Han er exceptionelt dygtig til at fortælle om og forklare det, han laver. Han forsker for eksempel i rumfart, rumtid og stjernernes dannelse, og han er i stand til at formidle det, så man forstår det. Ham kunne jeg godt tænke mig at bonde med, og jeg er sikker på, jeg ville lære en hel masse af det. Han er meget bevidst om, at han ved meget lidt i det store billede, og den ydmyge tilgang savner han ofte hos andre.

Hvad laver du, når du skal slappe af? - Så vil jeg gerne se en god science fiction-serie med en kold gin tonic i hånden. Eller også sidder jeg på hjemmekontoret og bygger en base på Mars i spillet Surviving Mars på computeren. Det kan jeg godt få nogle timer til at gå med. Jeg kan også godt slappe af ved at læse en bog, men så er det mest faglitteratur. Jeg er lidt nørdet, og synes for eksempel Orbital mechanics (astrodynamik) om raketters bevægelse i rummet er vildt spændende. Jeg kan også godt læse politiske biografier.

Hvad er det bedste ved Høje-Taastrup Kommune? - Vi har lidt af hvert i kommunen, for den er stor og kan rumme mange ting. Vi har byer som Taastrup og Hedehusene, og landsbyer som Reerslev og Marbjerg, og så har vi rigtig meget natur, ikke mindst Hedeland, men også flere små grønne oaser. Så på den måde er det en kommune for alle, i hvert fald i forhold til, hvordan man gerne vil bo.

Hvad er dit største ønske for Høje-Taastrup Kommune? - Høje-Taastrup har et stort uforløst potentiale for at skabe mange flere valgmuligheder for borgerne. Kommunen er faktisk ret veldrevet, fordi der har været et borgerligt styre så længe, men vi skal være lidt mere ambitiøse i samspillet med private, for eksempel ved at udlicitere mere. Fordi det giver flere valgmuligheder for borgerne, og det giver dem mulighed for at øge deres egen livsglæde.

