Emil Viskum (EL) er særligt begejstret for de små lommer af fællesskab, som gemmer sig forskellige steder i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Kenn Thomsen

Mød din spidskandidat: Lommer af fællesskab er guld værd

Taastrup - 21. september 2021 kl. 20:00 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

40-årige Emil Viksum er spidskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget i Høje-Taastrup. Han har i mange år arbejdet som folkeskolelærer, men har lige nu orlov fra skolen for at prøve kræfter med jobbet som centerleder i Miljø- og EnergiCentret. Han er gift med Janni og har to døtre, som bor i hus i Taastrup med den 5-årige dansk-svenske gårdhund Pippi. Han brænder for politik, men hvem er han egentlig bag politikeren? Vi har stillet ham lidt spørgsmål.

Hvad ved folk ikke om dig? - Der var en lang periode i børnehaven, hvor mit yndlingstøj var en fin lille sommerkjole. Den var rød og hvid ternet, og den havde jeg på, når jeg selv skulle vælge. Jeg tror bare, det handlede om, at det var rart at have løst tøj på, og det fik jeg lov til. Der var de gode 60'-70'er værdier i mit barndomshjem, hvor der var højt til loftet. Min far har siden fortalt mig, at han syntes, det var lidt underligt, men det ville han ikke lægge over på mig. På et tidspunkt må jeg jo så have stoppet med at gå med den, men jeg husker ikke rigtig hvorfor.

Hvordan holder du helst ferie? - Da jeg var barn, købte mine bedsteforældre en hytte i den lille bjerglandsby Blegiers i Sydfrankrig, og det blev ligesom stedet, vi tog på ferie. Det er et stort hus, så vi var ofte dernede med mine forældres venner, der også havde børn, og jeg husker, hvordan vi kunne løbe og lege ved floden og i naturen og bjergene. Nu ejer min onkel huset, men vi må gerne bruge det, og når corona igen er helt væk, håber jeg, at vi kan tage derned hele familien. Jeg vil helst holde ferie med min familie, og det er skønt, når vi bare er os fire, men jeg kan også godt lide, når vi er flere sammen, især når der er mange børn, som kan lege sammen.

Fakta: Mød din spidskandidat - Der er under to måneder til kommunalvalget. Vi har taget en snak med de lokale spidskandidater for de partier, der stiller op til kommunalvalget, som svarer på en række på forhånd udvalgte spørgsmål.



- Præmissen er, at interviewet handler om kandidaterne personligt, og vi har derfor ikke talt politik med dem.



- Vi har talt med alle spidskandidaterne fra de 10 partier, der stiller op, og deres svar bliver bragt i disse uger.

Blå bog Navn: Emil Viskum

Bopæl: Taastrup

Alder: 40 år

Civilstand: Gift med Jannie

Børn: 2 (Sigrid på 12 år og Nikoline på 7 år)

Uddannelse: Folkeskolelærer

Beskæftigelse: Centerleder for Miljø- og EnergiCentret

Politisk parti: Enhedslisten (EL) Hvilken kendt person ville du helst møde? - Jeg har to, så det er svært at vælge. Den ene er Nelson Mandela, som jeg blev meget betaget af som teenager, da jeg læste hans biografi »Vejen til frihed«. Ham ville jeg gerne udfritte om alt det, der er sket, og så kunne vi slutte af med at diskutere livets nuancer. Den anden, jeg gerne ville møde, er Dan Turell. Jeg elsker sprog og leg med ordene, hvor man kan sætte dem sammen og give dem nye undertoner, og det var han en mester til.. Som familiefar var hans vist ikke meget at samle på, men som forfatter var han eminent.

Hvad laver du, når du skal slappe af? - Jeg elsker at spille fodbold-manager og cykel-manager på computeren, hvor man som træner skal udvælge spillere og ryttere, lave taktik og styre holdene. Det er sjovt at spille, fordi jeg kan lukke alt andet ude og bare være i det univers, der er skabt. Før den slags spil blev lavet til computeren, brugte jeg selv 3-4 år på at udvikle et kæmpe spil selv. Der udlevede jeg nok lidt min drengedrøm; når jeg ikke kunne blive professionel fodboldspiller, så kunne jeg i det mindste blive træner!

Hvad er det bedste ved Høje-Taastrup Kommune? - Det er de små lommer af fællesskab, der gemmer sig bag ydret. De er guld værd. Da jeg flyttede til Taastrup for 12 år siden, var mit billede at byen lidt beton og stationen, når man kørte igennem med tog, men når man bor her, så oplever man, at Høje-Taastrup er alle mulige andre ting også. Her et utrolig stærkt foreningsliv og civilsamfund, og der er mindre fællesskaber som Callisto, landsbysamfundene og bare fællesskabet omkring hovedgaden. De ting oplever man nok først, når man bliver en del af byen, men de er utroligt stærke.

Hvad er dit største ønske for Høje-Taastrup Kommune? - At kommunen kan blive endnu mere bæredygtig i forhold til miljø og klima. Jeg håber også, at Høje-Taastrup bliver en kommune for alle, som kan rumme mangfoldigheden, og hvor alle får lige muligheder, så den ikke bliver skævvredet.