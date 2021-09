Ken Patrick Petersson er spidskandidat i Høje-Taastrup for Alternativet til kommunalvalget 2021. Det er anden gang, han stiller op her. Foto:Jørgen C. Jørgensen

Mød din spidskandidat: Ken læser, når han skal slappe af

Taastrup - 25. september 2021 kl. 19:20 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Alternativets spidskandidat i Høje-Taastrup til kommunalvalget i november hedder Ken Patrick Petersson. Det er anden gang, han stiller op til kommunalvalg i sin hjemby, og hans navn har også tidligere været at finde på stemmesedlerne for Regionsrådsvalget i 2017 såvel som til Folketingsvalget i 2019, hvor han stillede op i Taastrup-kredsen. Ved seneste kommunalvalg i 2017 var det første gang, at Alternativet havde kandidater med lokalt.

Men hvem er spidskandidaten egentlig? Vi har stillet ham en håndfuld lidt skæve spørgsmål, der handler mere om personen end om politikken.

Hvordan vil du beskrive din egen væremåde? - Omsorgsfuld, empatisk og forstående over for andre. Jeg tror på, at der findes få onde mennesker. Dem, der tager uheldige beslutninger i deres liv, gør det ud fra det, de har med i deres rygsæk. Jeg bliver ikke hidsig så let, og jeg er meget lidt fordømmende. Det tror jeg også er meget godt i det politiske arbejde. Jeg er ikke den, der peger fingre. Vi kommer kun videre ved at forstå hinanden uden at råbe.

Hvad ved folk ikke om dig? - De ved ikke, at jeg engang arbejdede som vinduespudser (som ung, red.) De kan i al fald ikke se det på mine egne vinduer. Jeg har også engang gået til italiensk i to år på aftenskole.

Blå bog Navn: Ken Patrick Petersson

Bopæl: Taastrup

Alder: 59 år

Civilstand: Skilt

Børn: 4 (to drenge og to piger på hhv. 32, 18, 16 og 13 år)

Uddannelse: Portør og en diplomuddannelse i ledelse

Beskæftigelse: Afdelingsformand i FOA 1, København

Politisk parti: Alternativet (AL)

Hvordan vil du helst holde ferie? - Sammen med min familie. Det er det vigtigste. I mange år er ferien gået til Spanien eller Italien. De steder tiltaler mig meget. I år holder vi ferie herhjemme. Det er mine børns valg, det ville de helst.

Hvilken kendt person ville du helst møde og hvorfor? - Jeg tror godt, at jeg kunne tænke mig at møde Stauning. Både for at finde ud af, om han var så mandschauvinistisk, som jeg tror, han var. Men også for at høre, hvordan han lagde sine værdier. Jeg ser ham umiddelbart som et udtryk for sin tid - og de værdier, der var almindelige dengang. Samtidig tror jeg ikke, at der er nogen af de gamle socialdemokrater fra den tid, der ville stemme på deres parti i dag, for det er ikke et arbejderparti mere. Så jeg ville nok også høre Stauning, om han stadig ville være socialdemokrat.

Hvad laver du, når du skal slappe af? - Jeg læser. Det seneste jeg har læst er Jan Guillous triologi »Det Store Århundrede«, hvor man følger en familie gennem et par generationer, får deres historie og finder ud af, hvordan samfundet har ændret sig på 100 år og at det er så relativt få år siden, at samfundet var så meget anderledes end det er i dag. Det perspektiv synes jeg er voldsom interessant. Nogle gange skal vi passe på ikke at dømme fortiden med nutidens briller, men have en forståelse for, at tingene var anderledes.

Hvad er det bedste ved Høje-Taastrup Kommune i din optik? - Det er den charmerende kombination af at Høje-Taastrup er sig selv, landsbyagtig, men at den samtidig er tæt på storbyen. Det er svært at give kommunen ét stempel, for de enkelte dele er meget forskellige. Nogle er tæt på en s-banestrækning, andre har landsbyfølelsen, hvor de bor.

Hvad er dit største ønske for Høje-Taastrup Kommune? - Mit største ønske er, at vi får lidt mere natur og bliver endnu grønnere som kommune. På mange måder er vi allerede langt fremme som klimakommune. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi fik mere sammenhængende natur.

