Lars Prier er Dansk Folkepartis spidskandidat i Høje-Taastrup til kommunalvalget i november 2021. Han kom ind i kommunalpolitik i 1998, men hvordan er han egentlig som person? Foto: Jørgen C. Jørgensen

Mød din spidskandidat: - Jeg ville godt have mødt Prins Henrik

Taastrup - 27. september 2021 kl. 19:18 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Lars Prier er navnet på Dansk Folkepartis spidskandidat i Høje-Taastrup ved kommunalvalget i november 2021. Han kom ind i byrådet for DF i 1998 som debuterende lokalpolitiker, og ved seneste kommunalvalg i 2017 fik hans parti 7,7 procent af stemmerne i det samlede Høje-Taastrup.

Men hvem er spidskandidaten egentligt?

Vi har stillet ham en håndfuld lidt anderledes spørgsmål, der handler mere om personen end om politikken. Svarene kommer her.

Hvordan vil du beskrive din egen væremåde? - Lyttende. Rolig i min fremtræden. Eftertænksom. Men også parat til at træffe en beslutning. Jeg siger ikke noget uden at have tænkt mig om først. Jeg kan godt være direkte, og det aflæser andre måske anderledes. Der skal også rigtig meget til at gøre mig vred.

Blå bog Navn: Lars Prier

Bopæl: Taastrup

Alder: 56 år

Civilstand: Gift med Louise

Børn: 3 døtre på hhv. 6 år, 4 år og 4 år

Uddannelse: Skolelærer med linjefag i billedkunst og historie

Beskæftigelse: Lærer på Borgerskolen i Taastrup

Politisk parti: Dansk Folkeparti (DF)

Hvad ved folk ikke om dig? - At jeg har optrådt som Elvis Presley i gymnasiet i et band. Jeg havde fuldt Elvis-kostume på.

Hvordan holder du helst ferie? - Jeg holder helst ferie i mit sommerhus ved Sejerøbugten med familie og venner omkring mig. Jeg er krebs af stjernetegn, og man siger, at krebsen fokuserer på sin familie og venner. Jeg er nok den beskyttende type, der samler dem omkring mig - også i en ferie.

Hvilken kendt person ville du helst møde og hvorfor? - Jeg ville godt have mødt Prins Henrik. Jeg har læst meget om prinsgemalen i bøger, eksempelvis Stéphanie Surrugue har skrevet om ham. For mig var han et miskendt menneske. Det kunne have været fantastisk at sidde og drikke en kop kaffe med ham og høre ham fortælle om filosofi og andre ting. Han var et spændende, sjovt og stort menneske, som jeg har meget stor respekt for. Dronningen har jeg mødt, da jeg i en audiens takkede for mit ridderkors (som blev tildelt ham i 2019 for særlig fortjentsfuld indsats i byrådet, red.). Som gammel garder var det noget særligt at møde hende på den måde.

Hvad laver du, når du skal slappe af? - Så tumler jeg med mine børn og leger med dem. Jeg holder også af at finde tid til mine venner. Og ellers går jeg i efteråret på jagt eller fisker - noget jeg gerne vil gøre mere ved. Jeg slapper også af, når jeg laver mad eller nyder et glas vin.

Hvad er det bedste ved Høje-Taastrup Kommune? - At det er mit hjem. Med alt, hvad det indebærer. Det er her, mine kære er. Mine minder. Det er her, mit liv giver mening.

Hvad er dit største ønske for Høje-Taastrup Kommune? - Mit største ønske for Høje-Taastrup er, at kommunen fortsat må udvikle sig på alle parametre. At vi fortsat vil være et sted, hvor folk flytter til, og at det er et trygt sted at bo, fordi vi har styr på kriminaliteten. At det er et sted, hvor det både er godt at være gammel og være barn - med et højt serviceniveau, gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud. Jeg håber, at vi kan bibeholde den gode udvikling.

