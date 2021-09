Lisbeth Kjærholts datter Laura er en dygtig rytter, så Lisbeth bruger meget af sin fritid på at tage til stævner og passe hesten Susogdus. Foto: Kenn Thomsen

Mød din spidskandidat: - Jeg er ikke så kompliceret

Taastrup - 24. september 2021 kl. 19:29 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

51-årige Lisbeth Kjærholt står øverst på listen for partiet Venstre, når borgerne i Høje-Taastrup skal til stemmeurnerne den 16. november. Hun bor et hus på landet et stykke uden for Marbjerg med sin mand og to børn, Laura på 17 og Jakob på 19 år, og til dagligt arbejder hun som administrativ medarbejder i et mindre smedefirma, hvor hun tager sig af alt papirarbejdet. Hun har været medlem af Venstre i mange år og vil kæmpe for at få partiet tilbage i byrådet. Men hvem er hun egentlig, Lisbeth Kjærholt? Bliv lidt klogere på hende her.

Hvad ved folk ikke om dig? - Jeg er ikke så kompliceret, men er meget ligetil. Det kommer måske bag på nogen, at jeg har en meget sort humor. Og så elsker jeg skiskydning og er med i Facebook-gruppe, der hedder »Os der elsker skiskydning«.

Fakta: Mød din spidskandidat - Der er under to måneder til kommunalvalget. Vi har taget en snak med de lokale spidskandidater for de partier, der stiller op til kommunalvalget, som svarer på en række på forhånd udvalgte spørgsmål.



- Præmissen er, at interviewet handler om kandidaterne personligt, og vi har derfor ikke talt politik med dem.



- Vi har talt med alle spidskandidaterne fra de 10 partier, der stiller op, og deres svar bliver bragt i disse uger.

Hvordan holder du helst ferie? - Skiferie eller en tur til et varmt sted. Men det må meget gerne være en aktiv ferie, hvor vi laver noget sammen som familie. Klatre, rappelle, riverrafting - jeg elsker sådan noget, fordi man er sammen på en anden måde og får nogle oplevelser sammen. Lige nu ville drømmerejsen nok være en tur til Maldiverne, som skulle være utrolig smukt, og hvor man kan dykke.

Hvilken kendt person ville du helst møde? - Jeg har lyst til at sige Bruce Willis! (Lisbeths mand griner højlydt i baggrunden, red.). Jeg elsker hans film, fordi de både har noget action og humor. Han har en utrolig charme.

Blå bog Navn: Lisbeth Kjærholt

Bopæl: Marbjerg

Alder: 51 år

Civilstand: Gift med Kim

Børn: 2 (Jakob på 19, Laura på 17 år)

Uddannelse: HA

Beskæftigelse: Administrativ medarbejder

Politisk parti: Venstre (V)

Hvad laver du, når du skal slappe af? - Jeg læser en bog. Jeg læser mange biografier, men kan også godt lide skønlitteratur, der samtidig fortæller noget om en periode eller et særligt område. Så lærer man noget, samtidig med man bliver underholdt. Derudover bruger jeg meget tid på min datters ridning, både i stalden og til stævner. Og faktisk kan jeg også slappe af ved at muge ud i stalden. Det er næsten helt meditativt for mig at stå der.

Hvad er det bedste ved Høje-Taastrup Kommune? - Det er blandingen af by og land. Vi har de større byer som Taastrup og Hedehusene, men så har vi også de små landsbyer og naturområder som Hedeland og lidt af Vestskoven. Den kombination er helt fantastisk, fordi det betyder, at der er noget for alle her i kommunen.

Hvad er dit største ønske for Høje-Taastrup Kommune? - Jeg kunne godt ønske mig, at flere ville få øjnene op for, hvor fantastisk kommunen er, og hvor meget vi har at byde på. Høje-Taastrup har nogle steder et lidt dårligt ry, som er helt ufortjent, fordi man tænker på det som en del af Vestegnen med grå betonbygninger. Men Høje-Taastrup er så meget mere, og det ville jeg ønske, at flere ville opdage.

