Peter Faarbæk elsker at lave mad. Det er der måske ikke så mange, der ved. Han er dog med egne ord ikke specielt god til det. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Mød din spidskandidat: - Jeg elsker at lave mad

Taastrup - 22. september 2021 kl. 19:32 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Når kommunalvalget løber af stablen til november, er førsteudfordreren til borgmesterposten i Høje-Taastrup Kommune 50-årige Peter Faarbæk fra Socialdemokratiet, der også sidder i byrådet nu.

Han går ind til sin anden valgkamp som borgmesterkandidat og håber på, at han kan overtage posten fra Michael Ziegler (K) og forlade det civile job som sundhedspolitisk konsulent hos 3F.

Peter Faarbæk er oprindelig nordjyde, men flyttede til København i 1992 og siden Høje-Taastrup i 1998. Han er kærester med Gitte og har tre voksne sønner. Men hvem er Peter Faarbæk egentlig bag det politiske? Vi har stillet ham en række spørgsmål:

Mød din spidskandidat - Der er under to måneder til kommunalvalget. Vi har taget en snak med de lokale spidskandidater for de partier, der stiller op til kommunalvalget, som svarer på en række på forhånd udvalgte spørgsmål.



- Præmissen er, at interviewet handler om kandidaterne personligt, og vi har derfor ikke talt politik med dem.



- Vi har talt med alle spidskandidaterne fra de 10 partier, der stiller op, og deres svar bliver bragt i disse uger.

Hvad ved folk ikke om dig? - Jeg elsker at lave mad. Ikke fordi jeg er vanvittig god til det, for jeg er måske lidt traditionel, men jeg elsker det, for eksempel når vi får gæster. Det er altid mig, der laver mad herhjemme - også i hverdagen, når jeg er hjemme. Det er ofte traditionelle ting. Vi køber ofte måltidskasser, da det er nemt og hurtigt. Men også fordi vi får inspiration til noget nyt, og det er meget fint. Men ellers er det traditionel dansk mad, som jeg så kan twiste, fordi jeg får ny inspiration. Og så griller vi meget. Hele sommeren griller vi så meget som muligt. Når jeg laver mad, kan jeg også koncentrere mig om noget andet. Det gør, at jeg kan kaste nogle tanker væk og have fokus på noget andet, og så glæde folk, både i hverdagen og når vi får gæster.

Hvordan holder du helst ferie? - Nu har jeg lige købt sommerhus i Løkken. Det glæder jeg mig til, at vi skal gøre mere brug af. Jeg har stadig familie og venner i Nordjylland, så jeg glæder mig til at udforske Nordjylland lidt mere igen og være sammen med venner og familie deroppe. Tidligere har vi været på kør-selv-ferier i Europa kombineret med små afbræk til storbyer. Det giver en kæmpe stor frihed, og man kan komme lidt længere ud i afkroge, end man ellers ville have gjort. Vi har været rundt med familien i stort set hele Europa, i Kroatien, Frankrig, Polen, Ungarn i mange forskellige egne. Man kan både lave noget på vej til et feriested og se og mærke noget helt andet frem for en traditionel charterferie.

Blå bog Navn: Peter Faarbæk

Bopæl: Taastrup

Alder: 50 år

Civilstand: Kæreste med Gitte

Børn: 3 (Mikkel på 26, Tobias på 22 og Simon på 18)

Uddannelse: Kommis (butiksuddannet)

Beskæftigelse: Sundhedspolitisk konsulent hos 3F

Hvilken kendt person, død eller levende, ville du helst møde? - Olof Palme og Nelson Mandela. Olof Palme var i en klasse for sig, når man tager socialdemokratiske statsministre. Dels kan jeg huske, da han blev myrdet. Dels var han en mand der stod op for det han mente og tænkte og følte. Og det er lidt det samme med Mandela. At en mand der har siddet så mange år i fængsel og på den måde er blevet uretfærdigt straffet og behandlet og alligevel kommer ud med sådan et overskud i forhold til andre mennesker. Den evne ville jeg virkelig gerne have. Det tror jeg er rigtig, rigtig svært, og det misunder jeg. Det viser, at man er et kæmpe menneske. Hvis bare man kunne være en fjerdedel af så, så ville man være noget langt.

Hvad laver du, når du skal slappe af? - Det kedelige er, at jeg læser avis. Jeg er dårlig til rigtig at slappe af. Det duer jeg ikke til. Jeg mister tålmodigheden i forhold til ikke at lave noget. Men at lave noget kan også være at se sport i fjernsynet eller læse avis eller høre en lydbog.

Hvad er det bedste ved Høje-Taastrup Kommune? - Vi er midt i mellem Jylland og København - også med menneskerne. Da jeg flyttede fra Aalborg til Nørrebro i 1992, var det en kæmpe omvæltning. Efter nogle år flyttede jeg til Høje-Taastrup og det var næsten som at flytte hjem til Jylland igen. Folk var fuldstændig anderledes end det, jeg havde mødt i København - på den gode måde. Det er det fantastiske ved Høje-Taastrup. Det er tæt på storbyen og det er noget helt andet, men folk er helt afslappede og meget mere personlige og nærværende, som man lidt kender det fra Jylland.

