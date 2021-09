Mød din spidskandidat: - Inderst inde er Michael ikke sådan

- Jeg har ikke et fast mønster. Og det er afhængig af mange ting. For tre år siden har jeg købt et sommerhus i Nykøbing Sjælland, så det er et oplagt feriemål. Derudover har jeg en sommer været af sted tre uge i Peru på kombineret på vandre- og kulturrejse, hvor jeg var af sted alene i en dansk gruppe. Det var meget berigende og ikke en luksusferie. Det var meget primitivt. Jeg har også været på en uges sprogkursus i spansk i Málaga. Ideelt set kunne jeg godt tænke mig at være flydende i spansk.

Hvilken kendte person, død eller levende, ville du helst møde?

- Hvis jeg kunne vælge på øverste hylde, ville jeg vælge Ronald Reagan. Selvfølgelig har jeg et politisk slægtskab med ham fra dengang der var gode republikanere i USA. Det kniber lidt på det seneste. Han gjorde også meget godt i forhold til at træffe de nødvendige beslutninger for at afslutte Den Kolde Krig. Det, jeg er mest fascineret af, er hans kommunikative evner, som jeg er vildt imponeret over. Altså det at kunne kommunikere politik ved at være sjov. Jeg især fascineret af et klip fra dengang han var præsident og gik efter genvalg, hvor han ved, at han bliver udfordret med sin alder. Han er i en debat med Mondale, som han er oppe i mod. Han bliver spurgt af en journalist, som siger: Er der nogensinde tvivl i dit sind, om du kan klare jobbet som præsident en periode mere? »Overhovedet ikke. og jeg kommer ikke til at gøre alder til et issue i denne præsidentvalgkamp. Og jeg kommer ikke til at udnytte min modstanders ungdom og uerfarenhed«. Det er fascinerende for med det lille greb fik han lagt den død, og nogen siger, at det var der, han vandt valget.