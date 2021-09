Mød din spidskandidat: Hjemmemenneske med veteranbil i garagen

Bo Ejsing fra Nye Borgerlige slapper bedst af i garagen, hvor han arbejder på sin veteranbil, en Ford Ranchero fra 1972. Foto: Kenn Thomsen

Taastrup - 29. september 2021 kl. 19:08 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen

Det er første gang, at Nye Borgerlige stiller op til kommunalvalg i Høje-Taastrup Kommune. Det er også første gang, at deres spidskandidat Bo Ejsing stiller op i politik. Han flyttede oprindeligt til Taastrup, da han var 14 år gammel. For nylig købte han barndomshjemmet og er i gang med at renovere det.

Vi har stillet den nye kandidat nogle spørgsmål.

Fakta: Mød din spidskandidat - Der er under to måneder til kommunalvalget. Vi har taget en snak med de lokale spidskandidater for de partier, der stiller op til kommunalvalget, som svarer på en række på forhånd udvalgte spørgsmål.



- Præmissen er, at interviewet handler om kandidaterne personligt, og vi har derfor ikke talt politik med dem.



- Vi har talt med alle spidskandidaterne fra de 10 partier, der stiller op, og deres svar bliver bragt i disse uger.

Hvad ved folk ikke om dig? Hvor stort et hjemmemenneske jeg er. Det er her, jeg har det godt. Det er min base. Men det overrasker faktisk også mig selv, hvor stort et hjemmemenneske jeg er, når jeg skal sætte ord på det.

Hvordan holder du helst ferie? Jeg holder helst ikke ferie. Jeg har i mange år faktisk ikke holdt ferie, og når jeg så gjorde, havde jeg et projekt i kalenderen. De sidste to år har jeg dog holdt ferie. Det har været her i Danmark. Jeg har rejst meget som barn, og det sagde mig ikke meget. Jeg er glad for bare at være hjemme. I år har jeg holdt masser af ferie, for jeg er i gang med at renovere mit hus.

Blå bog Navn: Bo Ejsing

Bopæl: Taastrup

Alder: 42 år

Civiltilstand: Bor med kæreste

Uddannelse: Elektriker

Beskæftigelse: Elektriker

Politisk parti: Nye Borgerlige (NB)

Hvilken kendt person vil du helst møde? Chip Foose. Han er et ikon inden for bilverdenen. Jeg ved ikke, hvad hans baggrund er, men han er vokset op i sin fars garage. Hans hjerne stikker helt af, når det kommer til design og mekanik. Chip Foose laver ting, man ikke regner med, og tænker i meget anderledes løsninger.

Hvad laver du, når du slapper af? Så er jeg nok i min garage. Jeg har en Ford Ranchero fra 1972. Det er der, jeg kobler af og slapper af. Det er et godt sted at være for mig.

Hvad er det bedste ved Høje-Taastrup Kommune? Jeg kan godt lide, at der er natur, samtidig med, at vi har nem adgang til infrastruktur, hvad enten det er med bil eller tog. Samtidig er det et relativt roligt område, hvor der ikke er københavnerstemning på hovedgaderne.

Hvad er dit største ønske for Høje-Taastrup Kommune? Et mere trygt miljø. Der er for mange, som ikke føler sig trygge. Om det er på stierne, på vejen hjem eller billister der kører dårligt.

