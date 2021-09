32-årige Esat Sentürk er spidskandidat for Radikale Venstre ved kommunalvalget til november. Hvad mange måske ikke ved, er, at han er god til at tegne. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Mød din spidskandidat: Det vidste du ikke om ham

Taastrup - 20. september 2021 kl. 20:02 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Når kommunalvalget finder sted til november, skal Esat Sentürk igen forsøge at blive valgt til byrådet i Høje-Taastrup Kommune, hvor han lige nu er formand for socialudvalget.

Han er opvokset i Taastrupgaard, men bor nu i en villa med hustruen Dilan og deres to børn. Når han ikke er på arbejde som skolelærer eller passer sin politiske forpligtelse, bruger han tid på at spille computer og hygge med familien eller vennerne.

Men hvem er personen bag Esat Sentürk egentlig? Læs med, når han svarer på en række spørgsmål.

Hvad ved folk ikke om dig? - Jeg er god til at tegne. Det er der mange, der ikke ved. Jeg er en kreativ person, og jeg tegner tit for mine elever i indskolingen, og de elsker det, og jeg elsker at tegne. Det er ikke på et professionelt niveau, men jeg bruger det også, når jeg kobler af. Jeg tegner blandt andet superhelte og fantasi-figurer som for eksempel Ironman. Dem, jeg gik i skole med, ved, at det eneste tidspunkt, jeg lyttede efter, var når jeg tegnede. Jeg lærte det, fordi jeg kedede mig i timerne, mens læreren snakkede. Jeg tegner for at gøre mine elever glade.

Fakta: Mød din spidskandidat - Der er under to måneder til kommunalvalget. Vi har taget en snak med de lokale spidskandidater for de partier, der stiller op til kommunalvalget, som svarer på en række på forhånd udvalgte spørgsmål.



- Præmissen er, at interviewet handler om kandidaterne personligt, og vi har derfor ikke talt politik med dem.



- Vi har talt med alle spidskandidaterne fra de 10 partier, der stiller op, og deres svar bliver bragt i disse uger.

Hvordan holder du helst ferie? - Det gør jeg med min kone og vores børn på en charterferie, hvor vi kan får lov til at koble helt af i en uge. Ellers er det at tage ud og se en god fodboldkamp.

Blå bog Navn: Esat Sentürk

Bopæl: Taastrup

Alder: 32 år

Civilstand: Gift med Dilan

Børn: 2 - Hira på 5 år og Ediz på 1 år

Uddannelse: Skolelærer

Beskæftigelse: Skolelærer og pædagog

Politisk parti: Radikale Venstre (R) Hvilken kendte person ville du helst møde? - Der vil jeg sige fodboldspilleren Gheorge Hagi, der har spillet i Galatasaray, der har været med til at vinde i UEFA Cuppen. Han lever endnu, men ham kunne jeg godt tænke mig at møde. Jeg har været ellevild med ham og haft masser af plakater på mit værelse som knægt. Ham har jeg ikke mødt endnu, men det vil jeg rigtig gerne. Jeg ville bare stå ved siden af ham og beundre ham og de ting, han har lavet på fodboldbanen. Og jeg ville ikke sige nej til at blive gode venner med ham. Jeg spørge ham om hans oplevelser og hans mål, men egentlig er det nok bare at stå ved siden af ham.

Hvad laver du, når du skal slappe af?

- Jeg gamer. Lige nu er det Mobile Legends. Jeg sidder om aftenen, når børnene er puttet, og gamer med mine venner og spiller et par timer. Det er noget, jeg altid har gjort og noget jeg stadig gør den dag i dag. Det er den måde, jeg kobler af. Jeg er ikke typen, der sover meget og slapper af. Jeg har mere brug for mental afslapning og det gør jeg når jeg gamer. Det bliver nogen gange sent, men nogle gange foretrækker jeg at game frem for at sove, for det giver en helt afslapning. Jeg har før spillet tre-fire spil, men det kan jeg ikke rumme i min hverdag.

Hvad er dit største ønske for Høje-Taastrup Kommune? - Mit største ønske for Høje-Taastrup Kommune er, at vi i fremtiden ikke har nogen udsatte boligområder, og at alle kan færdes overalt i kommunen. Udover det ønsker jeg også, at vi kan nå målene i vores klimaplan for 2030.

Hvad er det bedste ved Høje-Taastrup Kommune? - Vi har masser af grønne områder, og så er vi tæt på byen, men så alligevel ikke. Der er ikke lige så meget støj som inde i byen, og man kan hurtigt finde ro forskellige steder. Vi har masser af indkøbsmuligheder. OG at jeg er opvokset her, gør det unikt for mig, for jeg har minder overalt. Jeg har 1000 minder fra City 2 og mange minder fra Nyhøj. Jeg har minder fra alle steder i Taastrup, og det gør det specielt for mig. Jeg tror ikke, jeg kunne føle mig 100 procent hjemme andre steder. Det er også derfor jeg valgt at gå i skole, gymnasium og spille fodbold her, og jeg tror ikke, jeg kunne på at flytte væk fra Taastrup. Jeg har for mange minder her.