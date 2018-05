Modstandsbænken er inspireret af den lokale modstandskamp i Hedehusene, hvor modstandsbevægelsen blandt andet vippede en togvogn ned på Hovedgaden for at spærre vejen for besættelsesmagten. Foto: Martin Rosenkreutz Madsen

Møbler med historie: Modstandsbænk og Balderbænken indviet

Den ene bænk - Modstandsbænken - er inspireret af den lokal modstandsbevægelse i Hedehusene, som gjorde deres for at gøre livet surt for besættelsesmagten under krigen. Blandt andet væltede de en togvogn ned på Hovedgaden fra viadukten for at spærre vejen for soldaterne.