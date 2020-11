Mobilt testcenter kommer endnu engang

Vær opmærksom på, at du ikke må møde op, hvis du har symptomer på Covid-19, og man skal have mundbind eller visir på.

Testcentret tager den sidste test klokken 16.00, og det betyder, at det kan blive nødvendigt at lukke for adgang til køen før kl. 16.00 for at sikre, at teststedet kan lukke til tiden.