Her ses et af Elin Baarup Folden værker. Hun udstiller på Sundhedscenter Espens Vænge i foråret.

Mistede sin datter til kræft: Malerkunsten blev hendes terapi

Fernisering finder sted onsdag d. 14. april 2021 kl. 16.00, og den forventes at foregå udenfor, mens gæsterne vil få mulighed for at gå ind og se kunstnerens malerier i mindre grupper