Ministerros til grøn virksomhed

Taastrup - 15. september 2020 kl. 12:51 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Nordic Harvest er et godt eksempel på en opstartsvirksomhed med kæmpe potentiale. Det er virkelig en virksomhed, Taastrup kan være stolte af, sagde finansminister Nicolai Wammen (S), da han sammen med erhvervsminister Simon Kollerup (S) og ordførere fra SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet mandag præsenterede Danmarks Grønne Fremtidsfond i virksomheden Nordic Harvests lagerhal ved Copenhagen Markets i Taastrup.

Fremtidsfonden skal med en samlet kapacitet på 25 milliarder kroner bidrage til den grønne omstilling ved at investere i grønne projekter.

Omstilling og vækst Et af de grønne projekter, der meget vel kan blive investeret i, er Nordic Harvest.

Virksomheden fokuserer på indendørs, højteknologisk produktion af lokalt dyrkede salater og krydderurter, der har kort vej fra høst til forbruger. Når anlægget er fuldt udbygget, er planen, at det skal kunne levere 1000 tons fødevarer om året.

Det er netop de visioner og den succeshistorie, der mandag bragte to ministre og fire ordførere til lagerhallen i Taastrup.

- Vi er her, fordi vi er meget glade for den her virksomhed. Nordic Harvest hjælper til den grønne omstilling og skaber samtidig arbejdspladser og vækst, så der er jo virkelig tale om en win-win, forklarede Nicolai Wammen.

Klar 1. januar I løbet af de næste to år vil kapaciteten i Nordic Harvest løbende udbygges, og til sidst skal det hele fylde over 7000 kvadratmeter og stå i fjorten etager. Omgivelserne til pressemødet bar dog præg af, at der stadig er et stykke vej igen. Der var endnu intet grønt at se i de 14 etagers plantekasser, og løbende blev både ministre og ordførere afbrudt af larm fra arbejdende maskiner. Det tog dog ikke humøret fra hverken dem eller Anders Riemann, der er stifter og direktør i Nordic Harvest.

- Vi er meget glade for, at de kom forbi, for vi vil rigtig gerne vise det frem, vi går og laver her, fortæller direktøren.

Hvis planen holder, kan produkterne fra Nordic Harvest købes i butikkerne fra 1. januar.

