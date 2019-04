Susanne Damvig tog sin bil og kørte fødselsdagskagen ned til Familiens Hus, efter at erhvervsministeren aflyste sit besøg med kort varsel. PR-foto

Ministerafbud sender fødselsdagskage videre til mødre

Taastrup - 04. april 2019 kl. 08:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den lokale virksomhed Damvig 3D Printed Solutions kan i år fejre 24-års jubilæum.

Virksomheden er i den internationale superliga, når det gælder 3D print, og mandag den 1. april var det planen, at erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) skulle have besøgt Damvig for at få konkrete input om de erhvervs- og eksportmæssige muligheder, 3D print rummer.

Desværre meldte ministeren afbud kort før besøget.

- Vi er selvsagt kede af at ministeren ikke havde tid til at besøge os i dag. Men vi håber på, at han snart kan finde plads i kalender til at komme forbi, så han ved selvsyn kan se virksomheden og drøfte hvordan Danmark bedst realiserer potentialet i 3D Print, siger Susanne Damvig, der er ejer, stifter og direktør i Damvig.

Da erhvervsministerens besøg faldt sammen med en fejring af Damvigs 24-års fødselsdag, havde virksomheden købt fødselsdagskage. Man kunne ikke nå at afbestille kagen, og i stedet for at indtage de søde sager selv, besluttede virksomheden sig for at donere fødselsdagslagkagen til Familiens Hus i Taastrup.

Familiens Hus er et partnerskab, der består af Høje-Taastrup Kommune og Mødrehjælpen. Målsætningen er at forbedre forholdene for gravide og yngre mødre, ved at man også løser for eksempel uddannelses-, sundheds- og selvværdsmæssige udfordringer.

- Vi vil gerne støtte lokale initiativer, og frem for at vi selv satte tænderne i kagen, syntes vi, at den i stedet skulle gå til et godt formål. Forhåbentligt er der nogle mødre og medarbejdere, som har fået en sødere mandag, siger Susanne Damvig.

Damvig, der både er blandt pionererne inden for sit felt og længst fremme teknologisk, løser avancerede 3D print opgaver for en række fremtrædende virksomheder i ind- og udland.