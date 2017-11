Se billedserie Inger Støjberg gik en tur i Sengeløse med nogle af de lokale byrådskandidater, her Tina Nedergaard. Foto: Marie-Louise Baes

Minister på visit i Sengeløse

20. november 2017

I valgkampens slutspurt fik de lokale Venstre-folk mandag besøg af udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, som var på rundtur i Sengeløse til en snak om det dejlige landsbysamfund og også de udfordringer, som Høje-Taastrup Kommune også har som stor indvandrerkommune.

- Vi har ønsket at vise ministeren, hvor mange dejlige ting, vi også har at byde på i vores kommune, siger Venstres Tina Nedergaard, som havde inviteret sin gode ven og kollega til byen.

- Inger har flere gange besøgt blandt andet vores udsatte boligområder, men denne gang ville vi også gerne lade ministeren opleve betydningen af vores dejlige landsbysamfund. Vi har sat fokus på forretningslivet i kommunen. Jeg fik jo selv et meget mere nuanceret billede af området, da jeg flyttede herover. De dårlige historier får af og til lov til at fylde for meget i medierne, fastslår Tina Nedergaard.

Venstres spidskandidat Flemming Andersen fortalte ministeren om blandt andet den tidlige indsats i forhold til børnene i kommunen og den fremrykkede sprogscreening, som Venstre har kæmpet for.

Ministeren slog fast, at hun er helt enig i disse tiltag, og at regeringen tager problemerne alvorligt og kommer med nye udspil.

- Der er ingen tvivl om, at det er en god idé at sætte fokus på Høje-Taastrup Kommune som en god bosætningskommune med fine muligheder for erhvervslivet. Dette kan godt drukne i debatten om den store andel af ikke-vestlige indvandrere, som kommunen også rummer. Regeringen er parat til at bakke op om kommunerne, så også de voksne ikke-vestlige indvandrere kommer i gang. Det har været dejligt at hilse på de mange engagerede mennesker på min vej langs gadekæret, sagde Inger Støjberg, inden hun tog afsted.

Ministeren tog sig også tid til at besøge Denise Anthonsen, som ejer Salon D og fik en god snak med uddeler Per Vadstrup om fremtidsplanerne for Sengeløse Brugs, som bliver første brugs med bemandingsfri åbningstider.