Minister på besøg: Anerkender udfordringer med støj og kollektiv trafik

Taastrup - 17. september 2021

Mellem de to togbaner på Hedehusene Station står transportminister Benny Engelbrecht (S) og lytter til de socialdemokratiske medlemmer fra Høje-Taastrup Kommune. Kommunens ønske er at få seks tog i stedet for to til at passere perronen på timebasis.

- Ministeren skal få forståelse for, hvad der sker i Hedehusene lige nu. Man er ikke helt opmærksom på, at antallet af borgere bliver fordoblet, når man sidder på Slotsholmen. Og det bliver man simpelthen nødt til at have med i sine overvejelser, siger Peter Faarbæk (S), borgmesterkandidat fra Socialdemokratiet i Høje-Taastrup Kommune.

Ud over ønsket om flere toge fra Hedehusene Station, har kommunen også et ønske om at gøre perronen på stationen mere tilgængelig ved at etablere en elevator.

Støjniveauet fra motorvejen er også noget, de vil have løst med en afskærmning, og så skal skæbnen for arealreservationen omkring Ring 5 afgøres. Transportminister Benny Engelbrecht anerkender, at der er udfordringer i kommunen, som skal prioriteres. Også fra Slotsholmen.

- Det er klart, at vi er nødt til at tage højde for udfordringerne med støj i kommunen og lave de investeringer, som er nødvendige. Kommunen skal ikke være bange for ikke at blive prioriteret i forhold til bedre infrastruktur og mindre støj. Så det er ikke et spørgsmål, om jeg vil, det er et spørgsmål om, at jeg har lavet aftalen, siger han.

Med talens magt

Peter Faarbæk er glad for, at transportministeren har taget sig tid til at komme forbi kommunen, da han gerne vil italesætte de største transportudfordringer i kommunen over for ham.

- I sidste ende er det jo ministeren, der har den største indflydelse på, hvad der skal ske. Derfor bliver vi nødt til løbende at presse på for at være sikre på, at han har det helt i front, siger han.

For Benny Engelbrecht handler det også om, at få Høje-Taastrup Kommune til at hænge bedre sammen med Københavnsområdet. Derfor spiller offentlig transport en central rolle.

- Der er ikke plads til, at folk får fire biler hver. Så kollektiv transport kommer til at være et godt alternativ for mange. Og jeg er jo herude for at lytte til de konkrete ideer. Men hvad angår stations- og tilgængelighedspuljer er det for tidligt for mig at sige noget om, hvordan fordelingen bliver, siger han.

Ifølge Peter Faarbæk vil de i kommunen kæmpe for, at Høje-Taastrup får en del af de puljer.

- Jeg vil få ministeren til at få fokus på det her med talens magt. Vi skal tale vores sag og presse på. Min mission er, at Høje-Transport står øverst i hans tanker, når han tænker på transport i fremtiden, siger han.

Allerede er der indgået aftale om flere tog, et kommende støjskærmsprojekt og BRT-buslinjer, som ifølge Benny Engelbrecht er gode, konkrete ideer.