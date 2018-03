Se billedserie Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen havde lavet en videohilsen til indvielsen af inQvation.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Minister om nyt center: Til gavn for hele Danmark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister om nyt center: Til gavn for hele Danmark

Taastrup - 02. marts 2018 kl. 15:20 Af Johan Monggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Præcis et år efter, at innovationscentret inQvation overtog nøglerne til deres kæmpe lokaler på Erik Husfeldts Vej i Taastrup, kunne mændene bag innovationscenteret, Niels og Claus Zibrandtsen, i går officielt indvie stedet, hvor iværksættere og virksomheder kan leje sig ind og lade de gode ideer blomstre.

Niels Zibrandtsen, der i 2016 solgte sin it-virksomhed ClobalConnect for et milliardbeløb, står bag det nye innovationshus, hvor de digitale muligheder vil få frit spil, men i dagligdagen er det sønnen Claus Zibrandtsen, der kommer til at styre slagets gang hos inQvation.

Både beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V) og borgmester Michael Ziegler (K) skulle have været en del af åbningen. Men overenskomstforhandlingerne på det kommunale område forhindrede Ziegler i at dukke op, mens regeringens ghetto-udspil i stedet havde sendt ministeren en tur til Mjølnerparken i København.

Men ministeren havde dog haft lejlighed til at få optaget en videohilsen, som de mange gæster kunne se ved åbningen.

- Der er grund til at rose hele miljøet omkring inQvation. Vi har brug for nye iværksættere og firmaer. Derfor ønsker jeg jer held og lykke med det her superspændende projekt, der er til gavn for hele Danmark, lød det fra ministeren.

Gør det

Iværksætteren Niels Zibrandtsen startede i 1995 GlobalConnect, og han gjorde det klart for gæsterne, at det er hårdt som iværksætter, men det handler også at springe ud i det.

- Regeringen laver disruptionsråd og fede rapporter. Der er jeg jo nok af en anden natur og siger: Gør det. Vi prøver det. Vi har lige set Elon Musk, der sender en SpaceX raket op, og de to hjælperaketter flyver ned inden for 10 centimeter, og hvis vi kigger på Nasa, så er det lidt ældre folk, men kigger vi på SpaceX, så er det unge med hængerøv i bukserne og store flade sko, sagde Niels Zibrandtsen, der overlod ordet til den yngre generation i form af sin søn Claus, der er CEO hos inQvation.

Det var en glad Claus Zibrandtsen, der kunne fortæller gæsterne, at det ikke er småt med visionerne for stedet.

- Vi synes, at vi har skabt platformen til verdens bedste tech community, og det næste stykke tid vil vise, om vi også lykkes med at skabe Danmarks eller verdens bedste tech community inden for big data og IOT (Internet of Things, red.), som er vores fokusområde lige nu. Vi vil gerne invitere tidligere virksomheder, iværksættere med en god ide og entreprenøren ind. De skal have mulighed for at udvikle deres ideer og ikke være begrænset af deres fysiske omgivelser.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde fredag