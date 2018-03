Se billedserie Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) kunne sammen med formand for Høje Taastrup Fjernvarme, Erling Joost, og borgmester Michael Ziegler (K), indvie den nye energicentral med varmepumpeanlægget. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Minister med klar opfordring: Kig mod Høje-Taastrup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister med klar opfordring: Kig mod Høje-Taastrup

Taastrup - 23. marts 2018 kl. 20:13 Af Johan Monggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var noget nær en vaskeægte Danmarkspremiere, Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i går kunne løfte sløret for. For Høje Taastrup Fjernvarme kunne med ministeren i spidsen i går indvie en ny energicentral med et kæmpe varmepumpeanlæg, der er et af de første af sin art i Danmark.

Med den nye energicentral og varmepumpeanlæg, der har fået adresse på Energivej 2 i Høje Taastrup, kan Høje Taastrup Fjernvarme levere fjernkøling til erhvervsvirksomheder i området og levere varme til fjernvarmenettet fra den overskudsvarme, som kølingen giver.

Store muligheder

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren ser store muligheder i den nye energicentral, der fylder 400 kvadratmeter, hvor selve anlægget har kostet otte millioner kroner i alt.

- Anlægget er et synligt bevis på fremtidens varmesektor, hvor synergierne mellem fjernvarme og fjernkøling udnyttes i en fælles løsning. I får udnyttet de lokale muligheder og behov. Det vil jeg godt rose jer for, lød det fra minister Lars Christian Lilleholt i sin tale ved indvielsen, inden han fortsatte:

- Anlægget er et klart bevis på, at vedvarende energi fylder mere og mere i vores energiforsyning, sagde ministeren, der håber, at andre værker rundt om i landet vil gå samme vej som Høje Taastrup Fjernvarme.

- Flere værker skal se den vej, som I har valgt. Det er derfor mit håb, at anlægget kan fungere som inspirationskilde for at andre værker til at opsøge de muligheder, der er i lokalområdet, sagde Lars Christian Lilleholt.

Formand for Høje Taastrup Fjernvarme, Erling Joost, er glad for endelige at kunne være med til at åbne energicentralen, der har været nogle år undervejs.

- Høje Taastrup Fjernvarme har i mere end 50 år leveret fjernvarme til vores kunder i Høje-Taastrup, og vi leverer nu også fjernkøling til vores kunder. Vi udnytter således både den varme og kolde side af varmepumpen. Det er energieffektivt og bæredygtigt. Derfor er vi glade for, at vi Høje Taastrup Fjernvarme fører an og nu kan indvie en af de første energicentraler af denne art i Danmark, sagde Erling Joost.

Høje Taastrup Fjernvarme er ikke ubekendt med en energicentral, for Copenhagen Markets får allerede fjernkøling fra Høje Taastrup Fjernvarme, hvor der er etableret en lignende energicentral.

Den nye central er bygget stor nok til, at der kan etableres flere varmepumpeanlæg i takt med, at flere kunder ønsker køl.