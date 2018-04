Se billedserie Troels Lund Poulsen taler med Alex, der er en af de ansatte med et handicap i IKEA. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Minister hentede inspiration i IKEA Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister hentede inspiration i IKEA

Taastrup - 14. april 2018 kl. 19:47 Af Johan Monggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) var torsdag morgen på inspirationstur til IKEA i Taastrup. Ikke for at hente inspiration til nye møbler til hjemmet, men for at hente inspiration til at få flere personer med handicap i arbejde.

Baggrunden for besøget er, at beskæftigelsesministeren har lanceret kampagnen »Viljen til job«, der skal skabe øget opmærksomhed på at få flere personer med handicap i beskæftigelse.

I den forbindelse og til forberedelse af regeringens kommende udspil på området, tager ministeren rundt i landet for at sætte fokus på borgere med handicap og indhente inspiration og erfaringer og et stop på i den inspirations tur blev IKEA, der har gode erfaringer med at have folk med handicap ansat på arbejdspladsen. Ligesom Høje-Taastrup Kommune gennem initiativet Partnerskab for Job og Vækst er lykkedes med at få flere med handicap i arbejde i samarbejde med blandt andet den sociale virksomhed Grennessminde.

En del af festen

Sammen med formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, kunne Troels Lund Poulsen høre, hvad der kan gøres for at få folk med handicap til at være en del af arbejdslivet. Et arbejdsliv, som ministeren mener, skal være til gavn for alle.

- Det går rigtig godt i Danmark. Flere og flere mennesker kommer i beskæftigelse, og vi er også i den lykkelige situation, at flere og flere virksomheder mangler arbejdskraft, og det skal vi benytte til, at de, der har sværere ved at komme i beskæftigelse, nu kommer ind på det danske arbejdsmarked, lød det fra Troels Lund Poulsen.

Formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, er enig med Troels Lund Poulsen i, at jobvæksten skal være til gavn for alle.

- Der er en jobfest i gang i Danmark, og der står en masse derude, der gerne vil have arbejdskraft. Derfor har vi en enestående chance for, at mennesker med handicap kan komme ind på arbejdsmarkedet, hvis vi får gjort det rigtig, lød det fra Thorkild Olesen.