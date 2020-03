Mindeord om Grete Wonisch

Af Børge Anker og Per Berg, bestyrelserne for Pensionisternes Hus og Fløng Ældreklub

Grete har i over 25 år været et aktivt og skattet medlem af vore bestyrelser. Grete var i mange år kasserer i Fløng Ældreklub. Desværre ønskede hun for 3 år siden at trække sig som kasserer. Hun påtog sig i stedet andre opgaver, til gavn for vore medlemmer. Vi vidste, at Grete havde mange smerter i ryggen, hun beklagede sig aldrig.