Et ungdomsbillede af nu afdøde Gudrun Jørgensen. Privatfoto

Mindeord: I kærlig erindring om Gudrun

Taastrup - 04. marts 2020 kl. 20:23 Af Tove Stenberg og Gitte Nielsen, naboer, Nyvej 2640 Hedehusene

Den 29. februar 2020 endte et langt liv for vores kære nabo, Gudrun Jørgensen fra Hedehusene. Stille og roligt fik hun fred.

Gudrun efterlader sig ingen børn, men for os som kendte hende og som med tiden blev hendes nærmeste familie, har hun efterladt sig et stærkt og rigt minde om et langt liv og levned.

Meget af dette vil blive gemt til eftertiden på Byhistorisk Samling og Arkiv i Taastrup og på Greve Museum.

Gudrun var højt elsket Hun blev født på Nyvej i Hedehusene i det hus hendes far havde bygget. Det blev rammen for den lille familie, der også havde hendes mormor og morfar som nærmeste nabo. Hun smuttede dagligt ind til dem, via et dertil indrettet hul i hækken.

Faderen, Peder Jørgensen, opbyggede sin egen tømrervirksomhed på ejendommen. Sigrid, hendes mor, passede hus, have, barn og mand. Gudrun var højt elsket og i særdeleshed en kær øjesten for bedsteforældrene.

Det var en tryg barndom - og med mange børn på vejen.

Skolegangen begyndte hos frk. Emma Nordbo, der dengang havde en lille privatskole på Mejerivej. Frk. Nordbo behøvede ikke noget ur, for når Gudrun kom, var klokken 8!

Efter nogle år dér fortsatte skolegangen på den da nybyggede Hedehusene Skole.

Job på systuen Gudruns vej ud i livet gik blandt andet til Roskilde, hvor hun fik arbejde på systuen i det daværende Magasin du Nord.

Her fik hun sig en rigtig god veninde blandt kollegerne og dette venskab er fortsat livet ud.

Hendes far byggede om i huset på Nyvej, og Gudrun fik sin egen systue, hvor hun betjente mange kunder fra byen, der enten fik syet nyt eller syet om.

Gudrun var dygtig og omhyggelig, men ikke kun med symaskinen. Hun vævede stof, som blev til egne kreationer - og væven havde hendes far jo bygget. Hun lærte også at kniple og har været meget produktiv med mange smukke værker.

Alt blev passet nænsomt Gudrun fortsatte med at bo i huset efter at hendes forældre ikke var mere og fortsatte med at holde hus og have. Hun holdt meget af sine mange blomster, ude som inde, og alt blev passet nænsomt. Der var altid skuffet og revet fint foran hækken. Skvalderkålen havde det ikke let!

Hun blev barnepige for Andreas og Theis og som noget helt nyt måtte hun lære at skifte ble.

Siden blev hun »dagplejer« for deres hund og siden for dens afløser. Dét var hun meget glad for!

Nabokatten var også velkommen, men den kom kun, når hunden var smuttet hjem.

Nåede at fejre 100 år Gudrun flyttede til Baldersbo Plejecenter i de sidste tre år af sit liv, men hjertet forblev på Nyvej.

Den 7. januar i år, var vi mange der mødtes i caféen på Baldersbo og fejrede Gudrun på hendes 100-års fødselsdag, med kaffe og lagkage - akkurat som det altid havde været i hendes hjem.

Nu lever Gudrun videre i vores erindring og i vores hjerter. Hun var en kær og elskelig nabo.

Æret være dit minde, kære Gudrun.