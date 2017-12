Mindeord: Grethe Pedersen

Der stod en kæmpe respekt omkring Grethe, som med hård, sikker og kærlig hånd styrede kommunens personalepolitik. Hun var chefen, der aktivt bekymrede sig for sin medarbejdere, løste konflikter og tog aktivt parti, når nogen kom i klemme. Også i forhold, der rakte ud over det man kunne forvente af en personalechef.

Inden da havde hun siddet i Høje-Taastrup byråd fra 1962-66 valgt for de konservative. Det var i Flemming Jensens første periode som borgmester. Han lagde ikke skjul på sin store respekt for sit unge, smukke og velbegavede gruppemedlem.

Med den kommunale ansættelse stoppede Grethes politiske deltagelse, men ikke hendes engagement. Grethe kom med i det administrative arbejde og var med til at bygge en ny personaleafdeling op og blev naturligt chef for afdelingen.

Det var Lindy, der passede de to drenge og senere også var omdrejningspunktet da der kom tre børnebørn, senest er kommet et oldebarn til. Men i weekenden og i ferierne var Grethe familiemennesket - ikke mindst i sommerhuset i Lønstrup.

Grethe stoppede i Høje-Taastrup kommune i 2007, og ved den lejlighed aftalte vi, at hun skulle være aktiv i Fair Trade butikken. Her var hun engageret frem til butikkens lukning i 2013. Her var endelig en arbejdsopgave, hvor hun ikke var chefen. Hun var menigt bestyrelsesmedlem og så var hun i øvrigt den der hjalp til i butikken. Ikke mindst var hun frisk på at hjælpe til, når butikken skulle ud på markeder. En ydmyg rolle som hun gav udtryk for passede hende godt.