Oluf Steinbach var ikke bare Sengeløses elinstallatør, men også kendt og afholdt uden for landsbyens rammer. Fredag den 6. marts blev han bisat fra Sengeløse Kirke. Foto: Kim Rasmussen

Artiklen: Mindeord: Et stort lys slukkede, da Oluf døde pludseligt

Mindeord: Et stort lys slukkede, da Oluf døde pludseligt

Steinbach var et utroligt hjælpsomt og generøst menneske. Han var på ingen måde storskrydende og pralende. Tværtimod, han var ydmyg, og man følte sig set og hørt i hans selskab. Han var et rart og imødekommende menneske. Han var ordentlig, redelig men også et meget eftertænksomt - beskedent menneske.