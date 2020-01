Sven O.C. Olesen var direktør for SOCO System A/S, som blandt andet har afdeling i Taastrup. Nu er han død, 84 år gammel. Foto: privat

Send til din ven. X Artiklen: Mindeord: En vikingekonge har forladt skuden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord: En vikingekonge har forladt skuden

Taastrup - 22. januar 2020 kl. 11:41 Af Lars Skovgaard-Sørensen, Ven og tidligere statsautoriseret revisor for SOCO SYSTEM A/S Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sven O.C. Olesen er gået bort 84 år gammel, efter at han i december underskrev endnu et godt regnskab for sit tredje »barn«, SOCO SYSTEM A/S i Taastrup, hvor han stadig var administrerende direktør.

Jeg oplevede Sven som en rigtig vikingehøvding - stor, flot, stærk, klog og en markant personlighed, altid i spidsen for sin stamme af trofaste medarbejdere, og for hvem intet syntes at være en uoverstigelig forhindring.

Med for meget gåpåmod i blodet blev han tidligt træt af skolen. Desuagtet en kun kort skolegang kom han til at beherske alle hovedsprog, robotteknologi, marketing, regnskab, økonomi, ledelse og så videre. Alt sammen oveni krydret med humor, indsigt og interesse for andre mennesker.

Et stærkt familiesammenhold manglede heller ikke. Desværre mistede Sven og hans to børn Jesper og Mette, deres elskede hustru og mor Karie for tidligt.

Generne stammer fra Tune landboskole, hvor S.O.C. Olesens forældre var et stærkt og markant forstanderpar. Over en isenkræmmeruddannelse gik det hurtigt til egen virksomhed med salg af transporthjul. Derefter udviklede man en kartonlukkemaskine til at lukke standard papkasser, som er den mest anvendte transportemballage for industriens produkter. Virksomheden kom til at hedde SOCO SYSTEM A/S og er i dag kendt for standardsystemer og løsninger, som sælges verden over til håndtering af standard papkasser inkl. pakning, palletering og strækfilmomvikling af den færdige palle.

Alt produceres på egne fabrikker i Nykøbing Mors og Taastrup.

Globalt er virksomheden repræsenteret i de vigtigste lande med datterselskaber, ved et partnernet og en stærk webprofil og -shop. Resultatet er, at der i dag kører SOCO SYSTEM maskiner i stort set alle verdens lande, og alene kartonlukkemaskinerne er produceret i et antal på 140.000, hvoraf de fleste stadig er i drift.

En del af »hemmeligheden« har været, at alle virksomhedens knapt 200 medarbejdere op igennem tiden kendte S.O.C. Olesen personligt, og han kendte dem og deres familier. Medarbejderne var parate til at gå igennem ild og vand for at få tingene til at fungere. Jeg glemmer ikke en episode, hvor virksomheden havde besøg af salgs- og produktionscheferne fra en stor spansk virksomhed i samme branche. Da jeg spændt spurgte om, hvad der havde gjort størst indtryk - produkterne, internetplatformen, robotterne eller AutoCAD tegningerne - blev svaret overraskende eller måske ikke så overraskende: »Sven hilser på alle, kender alle og snakker med alle medarbejdere. Det er ikke så mærkeligt, at virksomheden går så godt«.

Sven Ole Christian Olesen var en Vikingekonge, der nu har forladt skuden. Tilbage på skibet er sønnen Jesper, der arbejder i virksomheden, alle medarbejderne og datteren Mette.

Jeg er blevet en stor ven fattigere og Danmark en stor personlighed fattigere.

Ære være hans minde.