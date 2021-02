Mindeord: En pioner og trendsætter er gået bort

Allan, der i en ung alder var en videnom kendt forretningsmand i Taastrup, valgte med sin hustru Annie at flytte til Torreblanca del Sol (Málaga) i 1967. Her stiftede parret på Avenida Covadonga - et ejendomsmæglerfirma, der skulle blive et af de første danske ejendomskontorer på Costa del Sol.