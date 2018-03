Mindeord: Ella Marie Skafte Nielsen blev 86 år

Gennem 40 år var Ella en drivkraft for Mandagsaftnerne, hvor hun først gik på 'pension' i en alder af 80 år. Det var populære foredragsaftner, hvor hun formåede at få fat på en række personligheder, der kunne fortælle løs. Tilhørerne vidste, at Ella altid skaffede spændende mennesker, der havde noget på hjerte. Foredragsarrangementerne er fortsat en vigtig aktivitet i Sengeløse.

Ella var ikke alene om bedrifterne. Igennem 55 år var hun og Ib et stærkt makkerpar. Hun var formanden og den udadvendte, mens Ib var aktiv i naturfredningsforeningen, samt kirkesanger og sang for, når der var mandagsaftner, der altid startede med en sang. De to havde en arbejdsdeling de begge stod inde for og som rummede deres forskellige temperamenter. Deres dør stod altid åben for en stor vennekreds.